Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere robot Proscenic M6 PRO al di sotto dei 300€!

Anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte del giorno Amazon. Promozioni che, al netto della Amazon Baby Week, con le sue numerose offerte dedicate ai prodotti per la prima infanzia, continuano a fioccare sulla piattaforma in gran quantità, sia per ciò che concerne la tecnologia in generale che, in particolare, il mondo degli elettrodomestici per casa e cucina.

E infatti, come un fulmine a ciel sereno, tra le numerose offerte del giorno ha fatto fatto capolino anche un’inattesa promozione sull’ottimo robot aspirapolvere Proscenic M6 Pro, tra gli ultimi nati del brand nell’ambito del settore degli aspirapolvere robot, ed arrivato sul mercato pochi mesi fa al prezzo di 369,00€. Un prezzo, di per sé, non troppo esoso considerando la media di questi prodotti, ma che Amazon ha comunque già scontato a soli 295,20€, scendendo così anche al di sotto della soglia psicologica dei 300 euro.

Dotato di un sistema di navigazione laser che gli permette di rilevare il 98% degli ostacoli, registra tutte le informazioni in una mappa e mette a punto una strategia di aspirazione logica ed efficiente il che applica la l’ambiente complicata della casa, il Proscenic M6 Pro è un aspirapolvere robot funzionale e performante, munito di una potente batteria agli ioni di litio da 3200mAh e di una potenza di aspirazione di ben 2600Pa.

Capace di evitare agevolmente gli ostacoli, può essere facilmente programmato via app e compatibile con Alexa, può concentrarsi in determinate zone della casa o per svolgere una pulizia automatica e ciclica così da liberarvi da ogni pensiero in merito a polvere e sporco. Inoltre, a differenza di molti prodotti simili, il Proscenic M6 Pro è anche progettato per fungere da lavapavimenti e, sebbene non possa essere effettivamente comparato con robot specifici per il compito (pensiamo ad esempio all’iRobot Braava Jet M6), riesce comunque a farsi valere anche in questo ambito, grazie ad un apposito contenitore per l’acqua e ad una specifica modalità di pulizia, squisitamente pensata per il lavaggio dei pavimenti.

Insomma, un articolo grandioso che, nonostante sia fresco di mercato, arriva su Amazon ad un prezzo già scontatissimo, con un taglio applicato al prezzo pari al 20% del valore originale il che, lasciate che ve lo si dica, è un ottimo affare. Specie per chi è alla ricerca di un aspirapolvere robot affidabile, veloce e dotato di tecnologia di orientamento ambientale di ultima generazione e dunque, non come molti, spinto solo dal movimento randomico in giro per casa. Un articolo ottimo che, come immaginerete, è comunque solo uno dei tanti prodotti in offerta oggi su Amazon. Dunque, come da nostra buona abitudine, abbiamo selezionato per voi quelle che sono le migliori proposte Amazon del giorno anche se, come sempre, l’invito è quello di consultare l’intera sezione del portale dedicata alle offerte, così da non lasciarvi scappare nessuno degli ottimi sconti in corso.

