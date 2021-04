Offerte del giorno Amazon: cuffie Beats Studio3 Wireless in sconto di oltre 160€!

Le feste di Pasqua sono passate, ed anche sui principali store della rete si torna oggi alla normalità, con un compendio di offerte che, pur non essendo chissà quanto vasto, riesce comunque a dirci la sua con qualche chicca di assoluto pregio.

Un esempio ce lo offre Amazon che, al netto di un’offerta che torna “a riposo” dopo le sconquassanti giornate delle recenti Offerte di Primavera, oggi si propone con offerte un po’ più modeste, tra cui, tuttavia, brillano anche sconti di grandissimo pregio, come quello relativo alle eccezionali cuffie Beats Studio3 Wireless, che dagli originali 349,95€, scendono oggi a “soli” 183,50€, con quello che è uno sconto di ben 166,45€, ovvero il 48%!

Stilose, eleganti e con una qualità acustica davvero eccelsa, le Beats Studio3 Wireless sono cuffie over-ear senza fili, che mettono al centro della loro esperienza utente una qualità dell’audio davvero con pochissimi rivali, complici alcune attenzioni tecnologiche, come ad esempio un’ottima cancellazione attiva del rumore, che può rivaleggiare con prodotti professionali creati per chi compone o lavora con la musica. Comode, ergonomiche e, ovviamente, prive dell’ingombro di qualsiasi filo, le Beats Studio3 Wireless si propongono con un eccellente bilanciamento del suono, complice l’integrazione del chip Apple W1, che bilancia il suono in modo automatico per restituire un’esperienza acustica complessa ed avvolgente.

Dotate di una autonomia di ben 22 ore, ed in grado di offrire un’esperienza d’ascolto straordinaria, le Beats Studio3 Wireless sono, insomma, un acquisto davvero consigliatissimo per chiunque ami ascoltare musica al massimo livello e, proprio per questo, scontate quasi del 50% rappresentano un acquisto a cui non si dovrebbe assolutamente rinunciare, ben chiaro che esse sono comunque solo una delle offerte Amazon di oggi e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare tanto la nostra lista di articoli consigliati quanto la pagina del portale dedicata alle offerte del giorno.

