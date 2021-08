Offerte del giorno Amazon: Fire TV Stick 4K in sconto al 33%!

Inauguriamo la giornata di oggi esplorando nuovamente il portale di Amazon che, nonostante la settimana di ferragosto, pare riservare ancora qualche sorpresa fra le sue offerte del giorno. Sebbene la lista dei prodotti selezionati non abbia scontistiche particolarmente elevate, non abbiamo fatto a meno di prodigarci per voi, al fine di ricercare quelle che sono le migliori occasioni da cogliere al volo.

Come anticipato poc’anzi, i prodotti che godono di un’elevata scontistica non sono tantissimi, tuttavia vogliamo portare alla vostra attenzione sull’ottimo Fire TV Stick 4K Ultra HD, ora disponibile a 39,99€ anziché di 59,99€ a seguito di uno sconto del 33%. Essendo questa un’offerta a tempo, vi invitiamo a cogliere al volo quest’occasione che, siamo sicuri, darà un valore aggiunto al vostro intrattenimento audiovisivo.

Questo straordinario dispositivo Amazon vi permetterà di usufruire di tantissimi dei servizi tipici di una smart TV, permettendovi soprattutto di godere della visione di contenuti in streaming tramite le app di servizi come Netflix, Amazon Prime, Disney+ e tantissimi altri! Attraverso Fire TV Stick 4k potrete godere di immagini nitide e brillanti grazie al supporto per i formati 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e HDR10+ e un audio avvolgente grazie al supporto Dolby Atmos per un’esperienza ancora più avvolgente.

Con una potenza maggiore, un processore estremamente rapido, il supporto per reti Wi-Fi 802.11ac e un’antenna dal nuovo design, Fire TV Stick 4K è in grado di offrirvi un intrattenimento completo e adatto a tutta la famiglia. Ma non è tutto, perché grazie al comodo microfono integrato potrete usufruire dell’assistente vocale Alexa, che vi permetterà di lanciare applicazioni, trovare film e contenuti multimediali in maniera rapida ed intuitiva permettendovi, inoltre, di guardare sulla vostra TV le immagini in diretta dalle vostre telecamere di sicurezza e di controlla luci, termostati e altri dispositivi intelligenti della vostra casa. Comodo, non trovate anche voi?

Insomma, con soli 39,99€ avrete l’opportunità di fare vostro un dispositivo davvero eccezionale, perfetto, per altro, per trasformare qualsiasi TV in una smart TV, a patto che questa disponga di un’uscita HDMI. Come avrete modo di vedere, le offerte Amazon del giorno non si limitano soltanto ai prodotti Fire Stick, motivo per cui vi invitiamo a visitare la pagina del portale al seguente indirizzo. Infine, vi ricordiamo, come di consueto, che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

