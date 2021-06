Offerte del giorno Amazon: iRobot Roomba i7+scontato di oltre 500€!

Il Prime Day 2021 è di certo archiviato, ma con esso non sono state archiviate anche le ottime offerte del giorno Amazon che, anzi, tengono ancora banco, al netto di quello che è il fisiologico calo di proposte a cui il portale va incontro al termine di ognuna delle sue grandi tornate di sconti annuali. Il volume degli sconti, dunque, è certamente calato rispetto alla scorsa settimana, ma non lo sono la qualità delle offerte visto che tra le pagine di Amazon si annidano sconti ancora molto ricchi e, per questo, certamente degni di nota.

L’esempio del giorno è relativo ad uno dei migliori prodotti attualmente disponibili in ambito aspirapolvere robot, ovvero lo straordinario iRobot Roomba i7+, che al netto di oltre un anno sulle spalle, resta ancora una delle punte di diamante dell’azienda iRobot, nonché uno dei top di gamma assoluti del settore!

Il perché è presto detto: stiamo parlando del primo aspirapolvere smart ad aver introdotto un sistema di svuotamento automatizzato che, incluso nella piattaforma di ricarica del dispositivo, permette a iRobot Roomba i7+ di svolgere le pulizie in completa autonomia, svuotandosi da solo per ben 30 volte, prima di richiedere un’interazione tra utente e macchina.

Come è possibile? Semplicemente grazie all’innovativa colonnina, oggi ampiamente copiata da molti competitor, che includendo un sistema di aspirazione a sacchetto, svuota automaticamente il vano raccogli sporco di iRobot Roomba i7+, trasferendo il tutto all’interno di un sacco presente nella stazione di ricarica, rendendo la pulizia ancor più comoda e, soprattutto, autonoma!

A ciò, dobbiamo poi aggiungere quelle che sono le oggettive qualità tecniche di iRobot Roomba i7+ che, progettato per ripulire casa in 3 fasi distinte, si propone come una delle migliori soluzioni per la pulizia automatizzata della casa, complice il suo apparato a due spazzole in gomma multi-superficie, ed i suoi molteplici sensori, che lo rendono in grado non solo di individuare lo sporco, ma anche di evitare ostacoli e scale, così che la vostra pulizia si svolga sempre in assoluta sicurezza, ed il piccolo robot domestico non sbatta in giro per casa con fare randomico.

Generalmente venduto al prezzo di 999,00€, iRobot Roomba i7+ è oggi in sconto di ben 569 euro, proponendosi quindi a soli 430,00€, in quello che è, probabilmente, il prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico modello! Un’occasione imperdibile, specie considerando le qualità tecniche del robot in questione che, ne siamo certi, costituirà uno dei migliori acquisti che possiate fare nell’ambito delle pulizie domestiche! Ovviamente, iRobot Roomba i7+ non è l’unico prodotto in sconto oggi e, anzi, sono diverse le proposte del portale, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

