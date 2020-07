Offerte del giorno Amazon: PC desktop Lenovo IdeaCentre 510-15ICK scontato del 30%!

Dopo le offerte della settimana scorsa, caratterizzate dagli ottimi sconti della Settimana dell’elettronica, purtroppo conclusasi con la giornata di domenica 19 luglio, Amazon ricomincia il suo normale flusso di offerte cominciando la settimana all’insegna della varietà, e proponendoci una moltitudine di prodotti a prezzi scontati, tutti molto diversi gli uni dagli altri.

Si passa dai prodotti a marchio Moleskine a quelli Anker, dalle offerte dedicate alle nuove smart TV LG, sino agli articoli per la casa di uso più comune, come pentole, aspirapolvere, ferri da stiro e simili. Le offerte, come detto, sono davvero numerose anche se tra le varie vogliamo attirare la vostra attenzione su quella relativa il PC desktop Lenovo IdeaCentre 510-15ICK, generalmente venduto a ben 799,00€, e oggi in sconto del 30% ad appena 559,99€!

Stiamo parlando di un PC desktop compatto, dotato di hardware di tutto rispetto e adatto a chiunque voglia una macchina in grado sia di gestire software da ufficio e di grafica che giochi non troppo esigenti. Equipaggiato di un processore Intel Core i5-9400F, Lenovo IdeaCentre 510 riesce ad eseguire senza alcuna difficoltà i programmi più comuni come la suite Office e i browser web inoltre, abbinato alla scheda video Radeon RX 560, permette di giocare in Full HD ai titoli meno pesanti graficamente, di riprodurre video in 4K e di eseguire anche alcuni tra i più famosi programmi di foto e video editing, come Photoshop, Lightroom e Premiere. L’unità di archiviazione SSD dona al Lenovo IdeaCentre 510 la massima velocità e reattività possibile, mentre gli 8GB di RAM presenti vi permettono di aprire contemporaneamente diversi programmi senza alcun impatto sulle prestazioni.

Insomma, un’offerta non male che, come sempre, non è l’unica disponibile su Amazon, motivo per il quale abbiamo stilato per voi una piccola lista di prodotti consigliati, così da poter rintracciare immediatamente quelle che sono le offerte più convenienti della giornata. Nonostante ciò, vi invitiamo comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

