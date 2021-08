Offerte del giorno Amazon: Scrivania da gaming con accessori ad un prezzo shock

Una nuova giornata ricca di offerte ha inizio e, come al solito, vogliamo iniziare la nostra rassegna stampa dedicata a quest’ultime con Amazon, dal momento che con le sue offerte del giorno riesce sempre a proporre uno o più prodotti a prezzi imperdibili, nonostante ci aspettavamo una notevole diminuzione degli sconti tipica del periodo estivo. Questo vuol dire che sarà possibile continuare a risparmiare sui vostri acquisti online senza dover necessariamente attendere le prossime settimane, quando i negozi riprenderanno la loro regolare attività.

Tra le offerte più interessanti di oggi non abbiamo potuto non notare la scrivania da gaming di DlandHome, la quale viene proposta con una decurtazione del 41%, che vi permetterà di comprarla non più a 199,99€ ma a soli 118,99€. Ma non è tutto, perché il portale vi da la possibilità di risparmiare un ulteriore 10% grazie ad un coupon dedicato, attivabile semplicemente mettendo la spunta sulla casella dedicata, visibile sotto al prezzo del prodotto. Come prevedibile, questa offerta durerà solo per oggi, motivo per cui consigliamo agli interessati di sbrigarsi, anche perché si tratta di una scrivania molto funzionale e comoda.

Innanzitutto, le dimensioni della scrivania da gaming di DlandHome sono di 140 x 65 x 75 cm e si tratta di un modello realizzato con materiali di ottima qualità e con diverse accortezze che le permettono di rimanere sempre stabile, come ad esempio le robuste gambe a forma di T, accompagnate da quattro piedini in nylon antigraffio. Come detto, i materiali sono di ottima qualità, con pannelli di fibra ad alta densità, superficie in PVC e telaio in acciaio rivestito.

Una scrivania, quindi, molto resistente e studiata per permettervi di appoggiare tutti gli oggetti necessari per il gaming. A tal proposito, vale la pena segnalare la presenza di ganci per cuffie e portabicchieri, un ampio tappetino per il mouse che copre l’intera superfice della scrivania e persino un dispositivo per la ricarica dei vostri dispositivi. Ovviamente, la soluzione di DlandHome si rivela ottima anche come tavolo da ufficio o da studio, un motivo in più per non perdersi questa fantastica offerta.

