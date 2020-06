Offerte del giorno Amazon: smart TV 4K Samsung The Frame scontata del 46%!

Giornata curiosa quella che si sta prospettando su Amazon. Il portale, infatti, al netto delle ottime offerte della sua Amazon Fashion Week (anche oggi sulla cresta dell’onda, con innumerevoli nuove offerte), sta continuando a proporsi con promozioni riguardanti le più disparate categorie merceologiche, con sconti che vanno dai classici prodotti per la cura della persona, come rasoi da barba e affini, sino alle stampanti 3D!

Avete capito bene, Amazon stamattina sta letteralmente scontando di tutto, con prezzi d’occasione su di una scelta di prodotti davvero molto variegata e la cui punta di diamante è certamente la straordinaria smart TV Samsung The Frame da 49″, originariamente venduta a ben 1.299,00€, e oggi in sconto a soli 699,99€!

Bellissima e dall’aspetto elegante e raffinato, la smart TV Samsung The Frame da 49″ monta un pannello LCD LED Edge di tipo VA, con risoluzione 4K e supporto HDR10, HDR10+ e HLG. Si tratta di una Tv performante ed esteticamente impagabile, caratterizzata da alcune raffinatezze tecniche che la rendono perfetta per “mimetizzarsi” all’interno del vostro salotto. Le tv The Frame (“cornice” in italiano), sono infatti pensate per assomigliare in tutto e per tutto ad un quadro, sia nella forma, che nel disegno della cornice che nel modo in cui si possono disporre sul muro. Questo è possibile grazie all’innovazione di Samsung che ha implementato sulle tv un cavo chiamato One Invisible Connection. Una soluzione che rivoluzione le modalità di collegamento dei televisori, preservando la bellezza del design.

Si tratta, in sostanza, di un cavo unico e trasparente, attraverso cui si connette la TV si connette al box esterno per le connessioni e riceve anche corrente elettrica. Il cavo è in grado di trasmettere dati audio/video ad alta capacità e a velocità estremamente elevate, oltre a fornire la connessione di alimentazione. In questo modo è possibile evitare il fastidioso groviglio di cavi penzolanti (specie se la TV viene montata a muro), rendendo il suo posizionamento più “pulito” ed elegante. La TV, inoltre, si propone con una stuzzicante funzionalità chiamata “Art Mode”, attraverso le quali i televisori The Frame si trasformano in veri e propri quadri, permettendo di tenere a schermo, con un consumo davvero minimo, uno tra i più famosi dipinti di sempre, selezionabili da un ampio catalogo da sfogliare come e quando si vuole. IN questo modo, la TV si nasconde in bella vista, apparendo come un quadro quando è in stand-by, e riattivandosi alle normali funzioni al solo click di un tasto del telecomando.

Insomma, un articolo fantastico che, come immaginerete, è comunque solo una delle proposte in sconto disponibili su Amazon, motivo per cui vi invitiamo a dare un’occhiata anche alla pagina dedicata alle offerte del giorno in cui, ne siamo certi, potreste adocchiare tante altre occasioni adatte alle vostre esigenze ed alle vostre tasche.

