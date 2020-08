Offerte del giorno Amazon: tanti sconti sui robot da cucina!

Se amate la cucina e siete alla ricerca di una grandiosa occasione per acquistare un nuovo robot da cucina o, perché no, il vostro primissimo alleato nell’ambito delle preparazioni gastronomiche, allora sarete felici di sapere che Amazon ha da poco dato il via ad un’interessante tornata di sconti, tutta dedicata proprio ai robot da cucina delle migliori marche, con proposte di acquisto che si adattano anche a chi non ha voglia di investire troppo nel suo primo acquisto.

Del resto c’è spazio davvero per tutte le esigenze e tutte le tasche, con offerte che riguardano persino prodotti di altissimo livello come ad esempio la straordinaria Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet, dotata di ben 24 programmi automatici professionali ed in grado di realizzare un gran numero di preparazioni diverse, sia calde che fredde! In grado di cuocere da 20°C fino a 180°C, la kitchen machine Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet dispone di una ampia ciotola in acciaio inossidabile da ben 6,7 litri e di una potenza da 15000 W, proponendosi anche come un’ottima impastatrice per la preparazione di pane, pizza, focacce e dolci. Ricca di accessori, la Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet ha in dotazione un frullatore in vetro Thermoresist da 1,6 litri, un Food Processor con 6 dischi in acciaio inox e ciotola da 1.2 L in Tritan e addirittura un cestello per la cottura a vapore e ben 5 diverse tipologie di fruste, sia in acciaio che in gomma. Il tutto, come detto, incluso nel prezzo!

Un prezzo che, tuttavia, non risulta accessibile proprio a tutti, tanto che questo ottimo robot da cucina è generalmente venduto a ben 1.499,00€! Un prezzo più che giustificato visto che, come intuirete, si tratta di uno degli articoli al top della gamma per il suo mercato di riferimento, tale da offrire non solo un’ottima qualità costruttiva, ma anche una grande durevolezza e una garanzia in termini di prestazioni. Un prezzo, dunque, giustificato ma che diventa decisamente più appetibile grazie allo sconto Amazon che, grazie ad un taglio di prezzo del 33%, ci propone la Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet a soli 999,99€, con uno sconto applicato pari a 499,01€!

Ovviamente, la Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet non è l’unico prodotto in offerta oggi su Amazon tant’è che, come sempre, oltre a consultare la nostra selezione di prodotti, vi invitiamo caldamente a dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi sfuggire nessuna delle offerte proposte dal portale. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

