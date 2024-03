Offerte di Primavera Amazon: sconti imperdibili dal 20 al 25 marzo 2024

Tutti ormai conoscono il Black Friday, un periodo di grandi offerte che si tiene ormai annualmente a novembre e che permette di acquistare prodotti a prezzi scontati in tantissimi store. E se vi dicessimo che Amazon ha annunciato un nuovo evento, che vi permetterà di risparmiare su tantissimi articoli per una settimana intera? Parliamo delle "Offerte di Primavera", che si terranno dal 20 al 25 marzo e, così come durante il Black Friday, vi permetteranno di risparmiare sui vostri acquisti!

Cosa sono le Offerte di Primavera di Amazon?

Come vi abbiamo accennato, le Offerte di Primavera di Amazon si terranno a partire da mercoledì 20 marzo fino alle 23:58 di lunedì 25 marzo. Durante questi 6 giorni, proprio come accade durante il Black Friday, avrete l'opportunità di risparmiare su migliaia di prodotti di grandi marchi e piccole imprese. Potrete, dunque, approfittare di questa occasione per iniziare a fare acquisti in vista delle fantomatiche pulizie di primavera, compare le uova di Pasqua mancanti, o magari anticiparvi già con dei prodotti utili per le vacanze estive.

Per il momento non è chiaro di preciso a che ora inizieranno gli sconti (l'anno scorso, ad esempio, la maratona iniziò alle 18 del giorno precedente con le offerte sui prodotti Amazon, mentre al Black Friday gli sconti partono dalle 00:01), ma quel che è certo è che dal 26 marzo i prodotti precedentemente in saldo ritorneranno alla cifra originaria presente sullo store. Nonostante manchino diversi giorni, Amazon ha già allestito la pagina dedicata agli sconti, per cui potete iniziare a spulciarla a questo link.

Come funzionano le Offerte di Primavera di Amazon?

Anche se non è obbligatorio avere un abbonamento Amazon Prime attivo per godere delle Offerte di Primavera, a differenza di quanto accade invece con il Prime Day, averlo rappresenta un enorme vantaggio. In questo modo, oltre a usufruire della consegna rapida, potrete evitare costi di spedizione su articoli che, dopo gli sconti, scenderanno sotto i 35,00€. Oltre questa soglia, infatti, paghereste la spedizione, riducendo il vantaggio degli sconti. Anche con un solo mese di abbonamento, potrete recuperare il costo della spedizione con un solo acquisto di oltre 35,00€, e successivamente godere della spedizione gratuita su tutti i vostri acquisti su Amazon.

Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!

Come di consueto, i nuovi utenti possono usufruire di 30 giorni di prova gratuiti, durante i quali avranno accesso non solo alle spedizioni rapide e gratuite, ma anche a tutti gli altri vantaggi inclusi nel servizio, tra cui l'ampia libreria di contenuti su Prime Video (come l'amatissima serie tv LOL - Chi ride è fuori, di cui è appena stata annunciata una nuova stagione). Per chi invece ha un abbonamento scaduto, è possibile decidere se attivare il piano mensile per sfruttare le offerte anticipate od optare per l'abbonamento annuale, eliminando così i costi di spedizione per un lungo periodo.

Come seguire le Offerte di Primavera di Amazon?

Se siete nuovi agli eventi come il Prime Day e il Black Friday, è importante prendere nota di alcuni consigli per non perdere nessuna offerta. Durante questi eventi, infatti, i prodotti si esauriscono rapidamente, per cui ecco alcuni suggerimenti per massimizzare le vostre possibilità di fare acquisti vantaggiosi:

1. Iscrivetevi ad Amazon Prime: senza un abbonamento Prime, non avrete accesso agli sconti riservati ai membri Prime.

2. Attivate le notifiche personalizzate sull'app di Amazon: questo vi permetterà di ricevere avvisi riguardanti le offerte relative ai prodotti di vostro interesse, basati sulle vostre ricerche recenti.

3. Seguite i canali di Tom's Hardware: Tom's Hardware offre una sezione dedicata alle offerte e tre canali Telegram focalizzati su categorie specifiche di prodotti. Troverete il canale "Offerte generali" per gli acquisti di tutti i giorni, il canale "Hardware & Tech" per sconti su componenti hardware e prodotti tecnologici, e infine un canale dedicato all'abbigliamento sportivo. Seguendo questi canali, sarete sempre informati sulle migliori offerte disponibili durante le Offerte di Primavera e non solo.

Quali prodotti saranno in sconto durante le Offerte di Primavera di Amazon?

Durante le Offerte di Primavera potrete trovare sconti incredibili su una vasta gamma di prodotti, quindi c'è una buona probabilità che facciate almeno un acquisto. Ecco alcuni esempi di cosa potreste acquistare durante questo evento:

1. Tecnologia: se siete appassionati di tecnologia, potreste approfittare delle offerte per aggiornare i vostri dispositivi. Potrebbero esserci sconti, ad esempio, su notebook di alta qualità, monitor da gaming, auricolari senza fili, smartwatch o altoparlanti Bluetooth portatili.

2. Home entertainment: se amate il cinema e la qualità audio, le giornate promozionali di Amazon sono il momento perfetto per acquistare una smart TV o una soundbar di alta qualità a prezzi convenienti, migliorando così la vostra esperienza di intrattenimento domestico.

3. Domotica: se siete interessati alla domotica, potreste trovare ottime offerte su dispositivi come gli Amazon Echo o altri assistenti vocali per rendere la vostra casa più smart e connessa.

4. Abbigliamento e accessori: non dimenticate di dare un'occhiata alle offerte su abbigliamento, scarpe e accessori di moda. Potreste trovare capi di qualità a prezzi convenienti per rinnovare il vostro guardaroba.

5. Casa e cucina: se state cercando elettrodomestici o articoli per la casa, potreste trovare sconti interessanti anche in questa categoria. Questo potrebbe includere robot aspirapolvere avanzati o altri gadget per semplificare le attività domestiche.

Ovviamente, è importante non farsi cogliere dalla fretta quando si vedono offerte che sembrano occasioni imperdibili, dato che non tutti i prodotti sono di ottima qualità come vengono pubblicizzati. Per questo, se avete già un'idea di cosa comprerete, vi consigliamo di scegliere in anticipo i modelli per cui optare. E, a tal proposito, per aiutarvi nella scelta di quelli che sono veramente i migliori prodotti sul mercato per ogni categoria ci sono le nostre guide all'acquisto!