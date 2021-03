Offerte di Primavera Amazon, tutte le offerte sui rasoi elettrici Braun!

Ora che hanno preso il via le offerte di Primavera di Amazon, il portale si è riempito di un gran numero di occasioni che, fino al 31 marzo, vi permetteranno di acquistare un gran numero di articoli di ogni tipo, e nello specifico adesso vogliamo riportarvi le occasioni che riguardano, come suggerisce il titolo, rasoi elettrici e dispositivi per la cura della persona di Braun, con offerte che possono decurtare i prezzi anche oltre il 40%.

Una delle migliori offerte presenti e che ci sentiamo di proporvi riguarda il rasoi elettrico Braun Series 6 che in questi giorni troverete scontato del 42% e che potrà essere vostro a soli 135,80€! Questo rasoio è la scelta ideale per coloro alla ricerca di un dipositivo in grado di realizzare una rasatura precisa e profonda, risultando sempre molto delicato sulla pelle, che a questo prezzo diventa una vera occasione imperdibile.

Braun Series 6, infatti, sfrutta la tecnologia SensoFlex per ridurre al minimo la pressione sulla pelle, con tanto di lamine oscillanti che seguono ogni curvatura del viso, il che permette di ottenere anche ottimi risultati di taglio con una sola passata. Braun Series 6 risulta molto facile da maneggiare, grazie al suo nuovo manico ergonomico Slim Design, che presenta anche uno speciale strato di grip sul bordo, utile per mantenere una presa salda anche durante le sessioni di utilizzo sotto la doccia.

Come altri dispositivi Braun, anche Series 6 adesso è dotato dell’attacco EasyClick, che permette di sostituire facilmente la testina principale con uno dei tanti accessori disponibili, come il rifinitore di precisione o quello per l‘effetto barba incolta. Infine, l’autonomia della batteria di Braun Series 6 è tale da permettergli di lavorare per ben 21 giorni con sola carica, mentre la presenza di una funzione Fast Charge, permette in appena 5 minuti di effettuare una rasatura completa.

Avrete capito che, oltre al rasoio Braun Series 6, sono veramente tanti i dispositivi per la cura della persona Braun che fanno parte di questa selezione realizzata per le offerte di Primavera, perciò il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all'iniziativa e trovare l'occasione giusta per voi!

