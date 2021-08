Offerte di settembre Amazon: il notebook Huawei MateBook X Pro è scontato di 500€!

Siamo solo al secondo giorno di quelle che sono le eccezionali proposte delle “Offerte di settembre di Amazon“, eppure il portale si è già distinto per una serie di sconti davvero eccezionali, spaziando dalle classiche smart TV, sino a prodotti come monitor, smartphone e speaker. Ebbene, sappiate che siamo ben lungi dall’aver concluso, tant’è che anche oggi Amazon si sta prodigando nell’offrirci una moltitudine di articoli a prezzi davvero molto concorrenziali, con proposte che potrebbero tornarvi utili soprattutto in vista dell’imminente Back to School!

Un esempio in tal senso sono le proposte che il portale sta dedicando agli splendidi notebook a marchio Huawei, una scelta a dir poco ideale per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo per lo studio o per il lavoro, che sia di ottima qualità e venduto ad un prezzo davvero molto competitivo. Diverse le proposte ma, per quel che ci riguarda, vogliamo puntare la vostra attenzione all’ottimo notebook Huawei MateBook X Pro 2021, ovvero quella che è l’ultima versione del top di gamma della casa cinese, ed il cui prezzo originale di ben 1.899,00€, è oggi ribassato ad un più abbordabile 1.399,00€!

Dotato di un ampio e luminoso display 3K FullView da 13,9″, con rapporto d’aspetto 3:2 ed una risoluzione massima di 3000 x 2000 pixel, Huawei MateBook X Pro 2021 è un notebook leggero e resistente, perfetto per chi studia o lavora in mobilità, specie grazie al suo corpo in alluminio che, al netto di molti concorrenti, lo rende decisamente più robusto e duraturo. Ottimo per chi desidera un notebook bellissimo da vedere, anche in termini di display, offre in effetti un’esperienza visiva davvero eccezionale, senza contare che, grazie ai suoi quattro altoparlanti con split frequency, MateBook X Pro è comunque molto più di un notebook per studio o lavoro, risultando perfetto anche per l’intrattenimento, potendo dare il meglio di sé anche a fronte di contenuti in streaming sia audio che video.

Disponibile in diverse configurazioni, sia con processore Intel che AMD, ad essere in sconto oggi è certamente la sua versione migliore, ovvero quella con processore Intel Core i7 di undicesima generazione, accompagnato da 16 GB di RAM (LPDDR4) e un SSD PCle da 1 TB, oltre che da una scheda grafica Intel Iris Xe Graphics che, pur non permettendo chissà quale velleità da gaming, vi offrirà comunque l’occasione di giocare ad un bel po’ di roba, oltre che a destreggiarvi con diverse suite di grafica e design.

Qualora, inoltre, siate già possessori di uno smartphone Huawei, sappiate che Huawei MateBook X Pro 2021 è stato appositamente progettato per rendere l’esperienza di uso e connessione tra i dispositivi della casa non solo semplice, ma anche decisamente appagante. Questo notebook, infatti, è dotato di una funzione di collaborazione multischermo che permette di collegare facilmente un altro dispositivo Huawei al PC, offendo così una visualizzazione (o un passaggio) rapido di qualsiasi contenuto da un dispositivo all’altro! Da segnalare, in chiusura, anche la sua ottima batteria da 56 Wh, progettata proprio per il lavoro in mobilità, ed in grado di supportare fino ad 11 ore di lavoro continuativo con un’unica carica!

Insomma, con l’edizione 2021 di Huawei MateBook X Pro avrete a disposizione un notebook con tutti i crismi e, complice lo sconto odierno di ben 500€, riteniamo senza subbio che questa sia una delle migliori proposte di questa giornata, motivo per cui vi suggeriamo di non lasciarvela scappare, specie in virtù dei pezzi disponibili, sicuramente non illimitati. Al netto di ciò, vi ricordiamo che sono ancora molte le offerte sui notebook Huawei disponibili in sconto su Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata non solo la nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le altre offerte in corso. Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista di offerte disponibili, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

