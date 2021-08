Offerte di settembre Amazon: sconti imperdibili sui prodotti per il fai da te!

Sebbene la “Gaming Week” di Amazon non sia giunta alla sua conclusione, Amazon continua a sorprenderci con le sue incredibili offerte, in particolar modo, quelle di settembre dedicate al fai da te, con sconti che vi permetteranno di risparmiare decine e decine di euro sull’acquisto di prodotti per la cura della vostra casa e del vostro giardino.

Come potrete immaginare, le occasioni d’acquisto sono veramente tantissime, e tra le migliori vogliamo segnalarvi quella relativa all’ottima fresatrice verticale Bosh Home and Garden POF 1400 ACE in vendita al prezzo di 112,30€ anziché di 169,95€ a seguito di uno sconto applicato del 34% che permetterà di risparmiare 57€.

Dotata di due comode impugnature dal design ergonomico, la fresatrice verticale POF 1400 ACE risulta molto pratica nel suo utilizzo, inoltre, grazie alle due mini torce integrate, potrete avere il pezzo in lavorazione sempre illuminato al meglio. Inoltre è fornita di bloccaggio dell’alberino, che vi permetterà di risparmiare tempo nella sostituzione la fresa. Tra le sue peculiarità, questa fresatrice, vanta la presenza del sistema SDS Bosch, attraverso il quale potrete agevolmente impiegare il manicotto di guida senza l’uso di attrezzi.

La fresatrice verticale POF 1400 ACE permette di regolare la precisione della profondità di fresatura con scala da 0,1 mm, che vi consentirà di avere registrazioni molto fini in maniera tale che possiate realizzare con precisione anche i lavori più impegnativi. Questa particolare fresatrice si caratterizza per la sua elevata potenza assorbita, oltre che per la sua funzione Constant Electronic, che mantiene costante il numero di giri impostato, assicurandovi un taglio di ottima qualità.

Detto ciò, suggeriamo di valutare anche gli altri modelli disponibili sulla pagina dedicata, nonché altri tipi di prodotti che possono risultare utili in determinate circostanze. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

