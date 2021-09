Offerte di settembre Amazon: svendita imperdibile sugli accessori Trust!

Dopo aver preso visione delle offerte di settembre, scopriamo adesso un’altra iniziativa relativa ad esse, messa in atto da Amazon, che vede vari accessori Trust in offerta. Infatti, qualora foste alla ricerca di un’occasione per poter dare un valore aggiunto alla vostra postazione, allora troverete vari prodotti dedicati al pc gaming con tagli di prezzo che vi faranno risparmiare decine e decine di euro.

Tra le tante offerte presenti, non passa inosservata quella relativa all’ottimo sistema surround Trust Tytan GXT 658, proposto al nuovo prezzo di 100,99€ con uno sconto del 22%. Un’offerta interessante e, considerando la sempre migliore qualità dei prodotti Trust, non possiamo fare a meno di suggerirvi di prenderla in considerazione.

Il sistema di altoparlanti gaming Trust GXT 658 Tytan 5.1 offre tutta la potenza necessaria per un’elevata esperienza di gioco, permettendovi inoltre di ascoltare la musica e guardare filmati con un audio ottimo e con dei bassi profondi e di alta qualità! L’altoparlante è realizzato con una scocca in legno e ha una potenza di 180 Watt riuscendo a produrre bassi eccezionali. A ciò si aggiunge il LED blu presente nell’altoparlante, progettato per “reagire” alla potenza dei bassi, creando un effetto visivo straordinario che varia in base ai contenuti riprodotti dal sistema.

Grazie ai suoi cavi lunghi 8 metri, potrete disporre comodamente gli altoparlanti ausiliari e quello centrale in qualsiasi punto della stanza, cosicché quando giocherete sarete avvolti dall’audio di gioco e non vi perderete nessun dettaglio. Dall’ampio pannello laterale di cui dispone il subwoofer potrete regolare il volume delle varie fonti audio e cambiare comodamente la sorgente audio, mentre la luminosità viene gestita dall’apposito telecomando wireless!

Ovviamente, le offerte riservate agli accessori da gaming del brand Trust non si limitano a questo prodotto, infatti, essendo la selezione piuttosto ampia, vi consigliamo di scoprire tutte le offerte al seguente link affinché possiate trovare ciò che possa soddisfare al meglio le vostre esigenze in fatto di gaming.

