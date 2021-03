Offerte Eneba: le eroine dei videogame a partire da 2€!

Come ben saprete oggi, l’8 marzo, si festeggia la giornata internazionale della donna e, proprio per celebrare quest’importante occasione, Eneba ha deciso di mettere in super sconto numerosi videogiochi che hanno come protagonisti dei personaggi di sesso femminile. Un ottimo modo per fare velici i videogiocatori e al contempo sottolineare nuovamente la grande importanza delle donne anche all’interno del medium videoludico.

Tra i giochi in super offerta su Eneba possiamo trovare veramente di tutto. Se siete degli amanti degli horror a fare la vostra gioia saranno ad esempio Resident Evil 3 Remake, che è acquistabile a soli 13,39€, e il recentissimo e riuscitissimo The Medium, che può invece essere vostro a soli 29,37€. Se cercate invece un open world a risaltare particolarmente è il celebre Horizon Zero Dawn, presente per quest’occasione a un ottimo prezzo su Eneba.

Qualsiasi sia il vostro genere preferito troverete però su Eneba sicuramente qualche videogioco adatto a voi. Potete dare un’occhiata alla ricca selezione di giochi in offerta seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i titoli in sconto da Eneba «

