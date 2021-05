Offerte giardinaggio eBay: 10% di sconto extra con questo coupon!

Dopo avervi proposto le offerte imperdibili di eBay, vale la pena ritornare a focalizzarci sul noto portale perché da questa mattina è iniziata una nuova promozione che potrebbe rivelarsi interessante per chi necessita di nuovi attrezzi per il giardino o soluzioni che vi permetteranno di godere di un ottimo relax durante le belle giornate d’estate. Valida fino al 16 maggio, la promozione consiste in un risparmio pari al 10% e comunque non superiore ai 50€, sfruttabile su una vasta gamma di prodotti presenti nella pagina dedicata, con il codice sconto PROMOGARDEN21.

Il grande catalogo di eBay fa in modo che l’iniziativa coinvolga tagliaerba, strutture, sedie, tavoli e molto altro, quindi si tratta di un’occasione perfetta per arricchire la propria zona verde con un prodotto di qualità. Detto ciò, i possessori di giardino potrebbero trovare interessante l’offerta relativa il robot tagliaerba Worx Landroid S, il cui sconto di 150€ viene rafforzato dall’attuale promozione che vi permetterà di risparmiare ulteriori 50€, abbassando il prezzo di questo utile attrezzo di ben 200€, dandovi l’opportunità di acquistarlo a 649,99€ invece di 849,99€.

Come avrete capito, il Worx Landroid S è un robot tagliaerba, il cui scopo è quello di tagliare l’erba del giardino senza che voi dobbiate preoccuparvi di nulla. Il funzionamento è molto simile ad un aspirapolvere robot dal momento che, una volta programmato, eseguirà la rasatura dell’intero giardino, a patto che quest’ultimo non superi i 300 metri quadrati, che è il massimo raggiungibile da questo specifico modello.

Sicuro e silenzioso, il Worx Landroid S è il primo robot tagliaerba arrivato sul mercato e vanta tecnologie e accorgimenti che gli permetteranno di tagliere in modo preciso anche i bordi del prato, bordi che possono essere curati in maniera ancora più precisa dal bordatore in omaggio incluso nella confezione, il cui valore è di circa 100€. Da sempre i modelli Worx sono leader della categoria, quindi poter portarselo a casa ad un prezzo molto più vantaggioso dovrebbe invogliare all’acquisto chiunque voglia prendersi cura del proprio giardino con il minimo sforzo.

Come anticipato, i tagliaerba non sono gli unici prodotti compatibili con la promozione, motivo per cui suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata per non perdere le altre occasioni che, grazie a questa iniziativa, diventano ancora più interessanti. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che troverete numerose altre offerte anche sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

