Offerte lampo Acer: 15% di sconto su tutto il catalogo fino a domenica

Acer ha inaugurato sul suo store ufficiale l’iniziativa offerte week-end. Per tutta la durata del fine settimana e per un totale di 72 ore a partire dalle 12:00 di oggi, venerdì 29 maggio, sarà possibile usufruire di uno sconto del 15% su tantissimi accessori e dispositivi dedicati ai videogiocatori.

Per usufruire dello sconto sarà necessario aggiungere il prodotto selezionato dalla pagina dedicata, accessibile tramite questo link, e inserire il codice sconto WEEKEND15 nello spazio apposito prima di confermare l’ordine.

Tra le tante offerte anche computer di fascia alta come il Predator Orion 3000 proposto in bundle con mouse e tastiera, che fa affidamento su un processore i7-9700 di nona generazione con otto core, 16 GB di RAM e un SSD da 1TB con una potente scheda video Nvidia RTX 2060 con 6GB di memoria dedicata con un prezzo di 1899,00 euro che diventano 1614,15 euro una volta applicato lo sconto.

[fotoid=”96411″ link=”https://toms.it/TxP2u” align=”center”]

Allettante anche il superbo monitor Predator CG437KP, uno dei più estremi dell’intero panorama gaming. Un pannello con tecnologia VA e risoluzione 4K e diagonale di 43 pollici con frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di un solo millisecondo, oltre a una luminosità massima di ben 1000 candele al metro quadro. Un dispositivo eccezionale che con lo sconto potrà essere vostro con un prezzo di 1.274,15€ anziché 1.499,00€.

Non mancano tante offerte su portatili, periferiche, proiettori, altri display, ma per dare un’occhiata a tutti gli sconti disponibili vi invitiamo a visitare la pagina dedicata tramite questo link. Se ancora non lo aveste fatto, seguiteci anche sui nostri gruppi Telegram dedicati alle offerte Hardware, Tech e Smartphone per scoprire insieme offerte, sconti e le migliori promozioni del momento.

N.B. Assicurati di inserire il coupon sconto WEEKEND15 prima di completare l’acquisto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!