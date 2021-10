Offerte top su smartphone e accessori su Aliexpress, fino al 50% di sconto!

Dopo aver iniziato la seconda parte di ottobre con un’offerta Amazon mozzafiato, dedichiamo ora un articolo ad Aliexpress, uno dei più grandi negozi online composto da piccole imprese cinesi, informandovi del fatto che il portale ha deciso di scontare smartphone e relativi accessori fino al 50%.

Come è facile intuire, si tratta di un’ottima occasione per coloro i quali intendono cambiare il proprio dispositivo con una delle tante proposte cinesi disponibili su Aliexpress. Come detto, la promozione si rivelerà vantaggiosa anche per chi cerca semplicemente un accessorio per il proprio smartphone, dalle tipiche cover fino ad arrivare a pezzi di ricambio, come ad esempio il vetro dell’obiettivo della fotocamera.

I prodotti scontati sono numerosi e coinvolgono anche delle repliche perfette di alcuni dispositivi più ambiti. Ad ogni modo, ci sono anche autentici top di gamma originali come l’Asus Zenfone 8, il quale viene proposto nella variante da 8/128GB a 655,89€. Il modello proposto dal portale è quello Global, ossia quello perfettamente funzionante in Italia, quindi non è richiesto cambiare ROM o effettuare interventi lato software per aggiungere la lingua italiana e altre features simili.

Come saprete, Asus Zenfone 8 è l’ultimo smartphone di fascia alta del noto brand, che si differenza dagli altri dispositivi della stessa categoria per le sue dimensioni compatte, che lo rendono allo stato attuale probabilmente l’unico smartphone Android con specifiche di alto livello avente un display inferiore ai 6 pollici. Lo schermo di Asus Zenfone 8, infatti, è da “soli” 5,9 pollici, perfetto per chi preferisce tanta potenza in una soluzione che si tiene bene in mano.

Piccolo ma potente, in quanto questo modello monta lo Snapdragon 888 che, come saprete, assicura al dispositivo prestazioni formidabili. Potremmo dire che Asus Zenfone 8 si contraddistingue anche nel comparto fotografico, dal momento che, a differenza dei competitor, dispone solamente di due 2 sensori, i quali però svolgono un lavoro impressionante grazie alla loro qualità delle lenti, che vi permetterà di scattare foto paragonabili ai migliori cameraphone. Presente il supporto alla ricarica rapida, così come la certificazione IP68.

Uno smartphone che si fa apprezzare, ma che ovviamente non è il solo ad essere scontato da Aliexpress, motivo per cui consigliamo caldamente di visitare la pagina dell'iniziativa, dando inoltre un'occhiata alla nostra lista prodotti personalizzata in calce.

La nostra selezione prodotti

