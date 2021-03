Offerte Ubisoft Store: si parte da 1€!

Siete alla ricerca di qualche titolo con cui riempire questo lungo mese di marzo? A venire in vostro soccorso è l’Ubisoft Store, negozio della celebre società transalpina che ha deciso di mettere in forte offerta numerosi giochi del proprio catalogo. Una lunga carrellata di titoli a partire da solo 1 euro, che vi terranno impegnati per decine e decine di ore. Fate però in fretta: queste offerte saranno valide solamente fino al prossimo 11 marzo!

A essere in forte offerta sull’Ubisoft Store sono numerosi giochi di grande interesse, come l’immenso Assassin’s Creed Odyssey, acquistabile a soli 18€ nella sua Standard Edition o a 25€ nella sua Gold Edition con tanto di DLC. Ottimi anche gli sconti sul primo Watch Dogs e sugli ultimi due Ghost Recon, che possono essere vostri a soli 15€ l’uno.

Cercate un gioco al prezzo di un caffè? Nessun problema: sull’Ubisoft Store sono attualmente innumerevoli i videogiochi di qualità a prezzo budget, basti ad esempio pensare a quel capolavoro di Rayman Origins, acquistabile a soli 3€, il celebre Beyond Good and Evil, disponibile all’irrisoria cifra di 1,50€ o l’immortale Assassin’s Creed 2, anch’esso acquistabile ad appena 3 euro.

Insomma, i giochi in offerta sono veramente tanti e difficilmente non troverete qualcosa di vostro interesse. Fate però in fretta: come precedentemente accennato gli sconti sull’Ubisoft Store rimarranno validi solo fino al 11 marzo!

» Clicca qui per tutti i titoli in sconto su Ubisoft Store «

La nostra selezione di offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!