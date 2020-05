Office 2019 Professional Plus a soli 24,74 euro con CDKoffers

L’estate è arrivata, e nonostante le difficoltà causate dal coronavirus, anche quest’anno la stagione calda porta con sé diverse novità: c’è chi cambia auto, moto, mobilio, e poi ci siamo noi appassionati di tecnologia che aggiorniamo o sostituiamo il PC. In questo ultimo caso, oltre a consigliarvi cosa e dove acquistare nei nostri articoli, un aiuto concreto al risparmio lo offriamo grazie alla con la collaborazione con CDKoffers, che permette ai lettori di Tom’s un ulteriore sconto.

Attraverso il nostro consueto appuntamento settimanale, vi suggeriamo alcuni software essenziali per il computer, che godono di prezzi estremamente convenienti dandovi la possibilità di risparmiare cifre davvero consistenti rispetto ai prezzi di listino, con il vantaggio di godere di uno sconto aggiuntivo del 25% grazie al codice TOM25 dedicato.

Come sempre, per chi si stesse avvicinando per la prima volta al mercato delle key, vi ricordiamo che si tratta di un metodo per risparmiare cifre importanti assolutamente legale, ed ogni chiave è investita di una licenza originale, che sarà possibile attivare inserendo semplicemente il codice che riceverete per mail che autenticherà il software.

Grazie ai saldi estivi di CDKoffers, una delle offerte più interessanti è senza dubbio Office 2019 Professional Plus, acquistabile per i lettori di Tom’s a soli 24,74 euro. Le offerte chiaramente non si fermano qui, sarà possibile infatti trovare i seguenti software con sconti che arrivano a superare il 90%:

Per usufruire dello sconto dedicato ai nostri lettori, basterà inserire il codice TOM25 nel campo dedicato ai coupon prima di effettuare il pagamento. Se aveste difficoltà, potete aiutarvi con la guida riportata di seguito.

Come acquistare

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.