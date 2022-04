Se speravate di acquistare una delle smart TV migliori sul mercato a un prezzo d’occasione in questo fine aprile, allora la proposta odierna di Mediaworld vi sorprenderà. Parliamo infatti di uno sconto di oltre 1.000 euro su uno dei top di gamma Samsung 2021, con pannello 8K e tecnologia Neo QLED.

Questa smart TV viene proposta a 1.146,00€ invece di 2.199,00€ e crediamo sia il prezzo più basso mai registrato per quanto riguarda un televisore 8K. L’offerta scadrà a fine giornata ed è così conveniente al punto che potreste accantonare le soluzioni OLED, anche perché il modello 8K proposto da Mediaworld è quello con tecnologia Neo QLED che, in quanto a neri profondi, si avvicina tantissimo ai pannelli autoilluminanti.

Oltre ad essere paragonabile a un OLED in quanto a neri assoluti, una smart TV Samsung Neo QLED vanta una luminosità molto più alta rispetto a quella con pannello autoilluminante, permettendovi di guardare lo schermo da 55 pollici della QE55QN700A nella maniera ottimale anche durante il pomeriggio, quando la luce ambientale tende a diminuire la qualità del pannello a causa di riflessi e quant’altro. Una smart TV, dunque, che saprà farsi apprezzare in qualsiasi situazione, cosa che gli OLED attualmente non riescono ancora a offrire.

I motivi per acquistare la Samsung QE55QN700A sono diversi e, oltre al prezzo vantaggioso, citiamo la tecnologia Quantum Matrix Pro, che vanta un’area di illuminazione 1,5 volte superiore rispetto al precedente Quantum Matrix, ed ecco perché la profondità dei neri si avvicina tantissimo a quella di un OLED, al punto che è davvero difficile per l’occhio umano distinguere le due tecnologie.

Discorso inverso, invece, per quanto concerne la definizione, dal momento che il modello in offerta vanta un pannello 8K, una risoluzione doppia rispetto allo standard attuale, che vi permetterà di godere ancora meglio i contenuti in altissima risoluzione, anche se la fonte originale non dovesse essere in 8K nativo. La Samsung QE55QN700A, infatti, dispone del processore Neo Quantum 8K Lite, che non si limiterà a fare un upscaling in 4K come i modelli meno costosi, ma porterà le immagini a una risoluzione ancora superiore, ponendosi così una smart TV perfetta anche per gli anni avvenire.

Anche il design raggiuge nuove vette se paragonato con i modelli meno costosi, dato che la Samsung QE55QN700A è stata progettata con lo stile Infinity One Design che, oltre a rendere le cornici sottilissime, elimina il disordine dei cavi, integrando i fili in modo che risultino invisibili. Insomma, una smart TV completa, anche lato gaming, come dimostrano le tecnologie FreeSync Premium Pro e Motion Xcelerator Turbo, che vi permetteranno di giocare fluidamente, senza gli input lenti tipici delle vecchie smart TV.

Un televisore che tutti vorrebbero e che, grazie all’offerta odierna di Mediaworld, potrete finalmente acquistarlo a un prezzo davvero ottimo. Nonostante le occasioni non finiscano qui, consigliamo di recarvi sulla pagina dell’offerta e di completare rapidamente l’acquisto perché vi ricordiamo che la promo sarà valida solo oggi.

In coda vogliamo ricordarvi i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, da seguire per non perdere mai tutte le nuove e migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!