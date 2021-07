Oltre 50€ di sconto su questa macchina per caffè Lavazza su eBay

Dopo aver inaugurato il mese di luglio con le sempre numerose e ottime offerte del giorno di Amazon, è ora la volta di scoprire gli sconti più rilevanti di eBay, che siamo sicuri continueranno ad essere molto vantaggiosi anche questo mese, nonostante sia un periodo in cui il numero di offerte tende a calare. Ad ogni modo, vi anticipiamo che sul noto portale di compravendita troverete oggi ottime occasioni di acquisto, che vi permetteranno ancora una volta di risparmiare su tantissimi elettrodomestici e non solo.

Uno di questi è certamente la macchina per caffè Lavazza Espresso Point EP Mini, la quale viene proposta nella sua colorazione nera, con tanto di stampa laterale, a soli 84,99€ invece di 141,00€. Un prezzo tra i più bassi della rete per questo specifico modello, che sarà perfetto per coloro i quali vogliono avere una macchina in grado di offrire la tradizione del caffè nel minimo spazio.

Oltre allo sconto del 39%, il portale vi regalerà ben 100 capsule Intenso, con le quali potrete subito assaggiare e scoprire il sapore di quella che è una miscela intensa e cremosa, dalla quale si ottiene un espresso con aroma di cacao e un retrogusto persistente. Compatta, moderna e minimale, la Lavazza Espresso Point EP Mini è senza dubbio una delle macchine per caffè più famose, e avere la possibilità di acquistarla ad un prezzo molto più basso rispetto all’originale, con in più numerose capsule in omaggio, dovrebbe invogliare all’acquisto qualunque amante del buon caffè.

Insomma, un elettrodomestico che, secondo noi, merita di essere preso in considerazione a prescindere che si trovi in offerta o meno, dal momento che riuscirà senz'altro a placare il vostro desiderio di caffeina.

