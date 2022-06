Se siete intenzionati ad acquistare un’ottima smart TV a un prezzo super scontato, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione sul fantastico modello LG OLED 4K da 55″, disponibile su eBay solo per poco. Al momento, potrete portare a casa questa smart TV a soli 839,99€ invece di 1.449,99€, un costo più che conveniente per un dispositivo che vi garantisce una qualità delle immagini e dei colori spettacolare, grazie alle numerose tecnologie ideate da LG.

Un’offerta da non perdere assolutamente, tenendo presente che si tratta di una smart TV top di gamma, che utilizza il potentissimo processore 4K a9. Dunque, trattandosi di un articolo di altissimo livello a un prezzo davvero molto scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che il prezzo salga nuovamente!

La smart TV LG da 55″ è un prodotto di prim’ordine, dotato di un pannello OLED con milioni pixel autoilluminanti che si accendono e spengono singolarmente offrendovi delle immagini davvero spettacolari, caratterizzate da colori intensi e vibranti, neri più scuri e bianchi più luminosi. Grazie ad essi potrete rivivere la bellezza del cinema sul vostro schermo poiché, diversamente dai TV LED profondamente limitati dalla tecnologia di retroilluminazione, questo TV OLED è in grado di offrire un realismo impareggiabile.

Non a caso Intertek, ovvero l’agenzia globale specializzata in test e certificazioni, ha confermato che gli schermi OLED dell’azienda garantiscono il 100% di fedeltà cromatica. Ciò che vedrete sul vostro schermo corrisponde minuziosamente ai colori dell’immagine originale per come è stata pensata! La smart TV OLED LG, inoltre, raggiunge il massimo del volume colore grazie all’eccellente tecnologia di riproduzione cromatica, riuscendo a esprimere il 100% dello spettro DCI-P3 che copre per intero l’intervallo di luminanza del dispositivo.

In questo modo le tinte sono sempre vivide, realistiche e con una saturazione massima. Non meno importante, la tecnologia Dolby Vision IQ che regola in maniera intelligente le impostazioni delle immagini in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante, mentre Dolby Atmos riproduce un audio surround multidimensionale per garantirvi il massimo del coinvolgimento. Sempre per il comparto audio, va menzionata la possibilità sfruttare facilmente la modalità Bluetooth Surround Ready ideata per collegare facilmente le vostre casse Bluetooth alla smart TV! Vi ricordiamo che, al momento, questa smart TV LG OLED da 55″ è scontata di oltre 600€.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina eBay dedicata.

