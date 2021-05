Oltre il 40% di sconto su insetticidi e antiparassitari su Amazon

Mettiamo un attimo da parte la Amazon Gaming Week per concludere la nostra giornata con una serie di offerte totalmente diverse, che vedono come protagonista i sempre utili prodotti insetticidi e antiparassitari, oggi acquistabili su Amazon con sconti che possono superare anche il 40%! Il colosso dell’e-commerce ha scelto il momento giusto per abbassare il prezzo di questi prodotti, visto che con l’aumentare delle belle giornate aumentano anche gli insetti che possono insinuarsi tra le mura domestiche, causando grattacapi… o peggio!

Se il vostro problema sono le zanzare, probabilmente non c’è cosa migliore che affidarsi al Raid Night & Day, un piccolo dispositivo che, una volta attivato, allontanerà le zanzare più comuni attraverso la vaporizzazione di uno speciale liquido, il quale si esaurirà dopo 10 giorni. Un prodotto molto popolare ed efficace, realizzato senza additivi e non emette alcun odore sgradevole, rivelandosi ottimo in qualsiasi momento della giornata. Semplice da usare e ricaricare, dal momento che basta sostituire l’apposita ricarica di sabbia compressa per ottenere una nuova protezione di 10 giorni.

Se preferite invece una soluzione a spray, potete sfruttare lo sconto del 36% sulla doppia confezione Autan, il cui trattamento vi permetterà di proteggervi dalle zanzare per ben 8 ore. Adatto sia per bambini che adulti, è uno di quei prodotti che non lascia la pelle appiccicosa e può essere spruzzato direttamente su quest’ultima senza particolari accortezze. Le proposte di Amazon relative agli articoli per insetticidi e antiparassitari sono talmente tante al punto che è impossibile non trovare il prodotto giusto, ed ecco perché non possiamo far altro che consigliarvi di dare un’occhiata alla pagina ufficiale, in modo che possiate verificare voi stessi la bontà delle offerte e riempire il carrello con alcuni dei prodotti più usati durante l’estate.

