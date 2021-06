OnePlus Nord CE 5G | Dove acquistarlo al miglior prezzo

Ogni qual volta viene presentato un nuovo prodotto tecnologico, gli appassionati si precipitano a controllarne le novità ed, eventualmente, prepararsi per l’acquisto. Oggi è il caso di OnePlus Nord CE 5G che, a partire da queste ore, è già disponibile in pre-order sullo store ufficiale e su alcuni e-commerce come Amazon al prezzo di lancio di 299,00€ per la variante con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, anche se in questo caso specifico non sia possibile effettuare ancora il pre-ordine, cosa che ci spinge a pensare che potrà essere acquistato direttamente il 21 giugno, data di uscita ufficiale per questo nuovo modello di OnePlus.

Dunque, se le caratteristiche di OnePlus Nord CE 5G vi hanno convinto e volete portarvi avanti effettuando il preordine ed essere così tra i primi a riceverlo, vi informiamo che allo stato attuale è possibile preordinare la variante con 8GB di RAM e 128GB di spazio interno e quella con 12GB di RAM e 256GB di memoria integrata, rispettivamente a 329,00€ e 399,00€.

Come è facile immaginare, OnePlus Nord CE 5G è uno smartphone di fascia media, una fascia in cui OnePlus ha deciso di arricchire presentando un modello dalle specifiche interessanti e un prezzo aggressivo fin da subito. A bordo infatti è presente l’ottimo Snapdragon 750G e una memoria di tipo UFS 2.1, che assicurano un’apertura delle applicazioni sempre veloce. Un’altra caratteristica degna di nota è il display AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90Hz, la cui diagonale da 6,43 pollici farà sì che lo smartphone sia facile da tenere in mano e usabile persino con una sola mano, merito anche delle nuove funzionalità integrate in OxygenOS 11, il sistema operativo con cui è stato presentato OnePlus Nord CE 5G.

A tal proposito, un’altra delle novità di OxygenOS 11 che ci sentiamo di menzionare è quella relativa alla funzione Insight AOD, che vi permetterà di sbloccare molto meno lo smartphone grazie alla possibilità di scegliere un numero ancor più elevato di informazioni da visualizzare nella schermata di blocco, portando i vantaggi dell’Always On Display ad un nuovo livello.

