Oppo Reno 4Z, lo smartphone 5G economico ad un prezzo shock su eBay!

Dopo aver dato uno sguardo alle prime offerte giornaliere della giornata, in questo articolo vogliamo focalizzare la nostra attenzione su quelle che sono le promozioni di eBay, in particolare nella sua iniziativa denominata “Gli Imperdibili”. Quest’oggi, infatti, sono disponibili moltissimi prodotti, come smartphone, smartwatch, smart TV ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Come ampiamente anticipato, sono moltissimi gli articoli compatibili con l’iniziativa de “Gli Imperdibili” di eBay ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al Oppo Reno 4Z 5G, uno smartphone economico dalle ottime potenzialità. Originariamente venduto a 249,90€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 229,99€.

L’Oppo Reno 4Z è uno smartphone di buon livello, perché possiede tutto il necessario per soddisfare sia i neofiti sia gli utenti più esigenti, pur essendo appunto un dispositivo che si inserisce nella fascia media del mercato. Tra le sue specifiche tecniche troviamo, innanzitutto, un MediaTek Dimensity 800U abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 128 GB di memoria interna.

Questo dispositivo, inoltre, può contare su un display IPS da 6,7 pollici con una risoluzione in FullHD+, vale a dire 2400 x 1080 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz. Sul lato frontale è presente anche una fotocamera interna da 16 MP con apertura focale f2.1, mentre sul lato posteriore troviamo un modulo composto da quattro sensori da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP. Per quanto concerne le sue funzionalità aggiuntive, l’Oppo Reno 4Z vanta un modulo per la connettività 5G, oltre alle antenne Wi-Fi e GPS.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto dalle buone specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria. Ciò detto, resta sempre valido il nostro consiglio di visitare l’apposita pagina del portale, affinché possiate trovare la soluzione che meglio soddisfa le vostre esigenze!

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti e alla nostra piccola selezione prodotti, non dimenticate di seguirci anche ai nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!