Siamo ormai entrati nel vivo dello spirito natalizio, il che significa passare i pomeriggi a guardare la televisione sotto una coperta, magari con una cioccolata calda in mano; quale occasione migliore dunque per acquistare una nuova Smart TV, dove vedere film, serie tv e molto altro in altissima qualità? A questo proposito, su eBay è oggi in offerta un prodotto LG che rappresenta l’acquisto perfetto per l’occasione.

La Smart TV LG 55UQ70006LB da 55″ è infatti in sconto a soli 369,00€ invece di 649,00€; si tratta di un ribasso del 43%, che vi farà risparmiare ben 280,00€! L’articolo sta andando a ruba, quindi è un’opportunità da cogliere il prima possibile dato che le scorte potrebbero terminare a breve!

La vostra esperienza di visione verrà completamente rivoluzionata grazie allo schermo 4K Ultra HD del TV, che vi permetterà di ammirare colori vividi e dettagli mozzafiato. A prescindere dal contenuto che state guardando, che esso sia un film di fantascienza, un documentario o una partita di calcio, l’innovativo processore α5 Gen 5 sfrutterà l’intelligenza artificiale per ottimizzare le immagini, trasmettendole in qualità massima anche quando sono originariamente a una risoluzione più bassa.

Oltre a un’esperienza cinematografica mozzafiato, la Smart TV 55UQ70006LB vi consentirà di godere di sessioni di gioco dalla qualità incredibile; è dotata infatti di funzioni pensate appositamente per il gaming, che ottimizzeranno la fluidità dei videogiochi e vi permetteranno di tenere costantemente sott’occhio statistiche come gli FPS, il volume, il multitasking dello schermo e molto altro.

Ovviamente, essendo una Smart TV, non possono mancare le funzionalità dedicate: il TV è predisposto per utilizzare l’assistente vocale ThinQ AI di LG, oltre ai più comuni Google Assistant, Amazon Alexa e Apple AirPlay. Vi basterà dunque parlare per accedere ai vostri contenuti preferiti e alle numerose app integrate come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, DAZN e molto altro. Infine, se siete appassionati di sport, vi tornerà utile l’app Sports Alert, la quale vi terrà costantemente aggiornati su tutte le ultime notizie e i risultati delle vostre squadre preferite, non facendovi perdere nemmeno una partita.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta, invitandovi a concludere l’acquisto il prima possibile dato che, come accennato in apertura, il TV sta andando a ruba vista la sua qualità eccellente, quindi le scorte potrebbero terminare ancor prima della fine della promozione.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!