Se vi manca il Black Friday e la possibilità di acquistare prodotti a prezzi stracciati, dovete sapere che non sempre vi è la necessità di aspettare novembre per fare ottimi affari. Euronics, infatti, ha rilasciato una sorta di Black Friday estivo, una promozione che taglia pesantemente i prezzi di buona parte del catalogo prodotti.

Le offerte saranno valide fino al 22 giugno e, come è facile immaginare, coinvolgeranno il settore audio e video, quello informatico, della telefonia e degli immancabili elettrodomestici, con un occhio di riguardo anche al vasto mondo della mobilità e del gaming. Le proposte allettanti sono davvero tante, ma in questa occasione vogliamo segnalarvi la Samsung Neo QLED QE55QN700A da 55 pollici con pannello 8K che, secondo la nostra memoria, non è mai scesa sotto la soglia dei 1.000 euro, almeno non sugli e-commerce più affidabili e del calibro di Euronics.

La Samsung Neo QLED QE55QN700A è davvero un prodotto da ammirare, dal momento che integra il meglio che si può chiedere oggi da una smart TV. Il pannello gode non solo della raffinata tecnologia Neo QLED, che offre neri profondi e un’alta luminosità, ma anche della risoluzione 8K, che vi permetterà di scoprire tutti i dettagli nascosti di un’immagine, come se il 4K non fosse sufficiente.

La retroilluminazione Neo QLED è ottimizzata poi da un’altra tecnologia che consente ai pannelli Samsung di essere ai vertici della categoria in termini di qualità e dettaglio riprodotto. Parliamo della Quantum Matrix Pro, che permette alla diagonale da 55 pollici di integrare un’area di illuminazione superiore del 50% rispetto alla semplice Quantum Matrix. Questo significa che lo schermo vanta tantissimi Mini LED, perfettamente calibrati per offrire la miglior esperienza di visione a prescindere dal contenuto riprodotto.

Nonostante i contenuti 8K non siano ancora popolari, la Samsung QE55QN700A riuscirà comunque a mostrarvi i dettagli tipici di una risoluzione così grande, merito del processore Neo Quantum 8K Lite, progettato appositamente per gestire l’alta definizione, oltre che simularla quando le occasioni lo richiedono. A migliorare ancor di più la resa dei colori ci penserà poi il trattamento antiriflesso, che vi consentirà di guardare i vostri programmi e film preferiti senza essere distratti dai tipici riflessi di luce pomeridiani.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi su Euronics, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

