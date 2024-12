Partecipa al concorso di Natale Sony, e vinci la musica PERFETTA per le feste!

Sony sta promuovendo il concorso a premi "Natale Vibes 2024", un’occasione per gli amanti della musica natalizia. Partecipare è completamente gratuito e, se siete fortunati, potreste vincere uno dei tre fantastici premi in palio. I vincitori riceveranno in regalo tre articoli esclusivi per arricchire la propria collezione musicale natalizia: la colonna sonora di Home Alone, il disco in vinile di Last Christmas e la leggendaria musicassetta di All I Want for Christmas Is You.

Come partecipare al concorso

Per partecipare, è sufficiente visitare la pagina dedicata al concorso e seguire le semplici istruzioni. L’iscrizione è completamente gratuita e consente di entrare in gioco per vincere uno dei premi più ambiti per ogni vero appassionato di musica natalizia. Il concorso rimarrà aperto fino a oggi 17 dicembre alle ore 23:00, quindi affrettatevi! I tre fortunati vincitori saranno estratti entro domani 18 dicembre e riceveranno i loro premi senza alcun costo aggiuntivo.

I premi in palio sono davvero esclusivi: il primo premio consiste nel doppio LP della colonna sonora di Home Alone, uno dei film di Natale più iconici, composto dalla musica di John Williams. Il secondo premio è il vinile Last Christmas degli Wham, un must-have per ogni collezionista di dischi natalizi. Infine, il terzo premio è una vera chicca: la musicassetta originale di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, uno dei brani più amati e riconosciuti delle festività.

Una volta estratti, i vincitori saranno avvisati tramite e-mail o telefono e dovranno convalidare la loro vincita entro 5 giorni dalla notifica, inviando una fotocopia del proprio documento d’identità e i dati completi per la spedizione del premio. Per maggiori dettagli e per partecipare, consultate il regolamento completo. Non perdete questa occasione di festeggiare il Natale con Sony e con la musica che rende ogni festa ancora più speciale! Detto ciò, vi ricordiamo infine che abbiamo un articolo in cui raggruppiamo i migliori concorsi, cashback e Instant Win della settimana. Dateci un occhio perché potrebbero esserci concorsi attivi ancora più vantaggiosi.

Leggi il regolamento