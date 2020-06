Partono gli sconti Eco Mania di Mediaworld: tante offerte sugli elettrodomestici ecologici!

I vostri attuali elettrodomestici non sono particolarmente efficienti? La bolletta dell’energia elettrica è salata? Niente paura! Se siete interessati a cambiare uno o più elettrodomestici, Mediaworld vi viene incontro con una nuova tornata di sconti su tutti i frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie, capaci di garantire notevoli risparmi energetici grazie alle loro straordinarie certificazioni di efficienza!

Tutto questo è possibile grazie alle offerte della tornata di sconti “Eco Mania” di Mediaworld che, fino al prossimo 24 giugno 2020, vi permetterà di risparmiare fino al 50% su tantissimi grandi elettrodomestici, potendo anche beneficiare di un comodo e rapido servizio di spedizione veloce (al costo di 20 euro circa), nonché della possibilità di effettuare il ritiro presso uno dei negozi limitrofi alla vostra abitazione.

Uno dei prodotti più interessanti della promozione è certamente la Panasonic TX-50GX710E, una Smart TV con un pannello da 50 pollici e una risoluzione in 4K (3840 x 2160 pixel). Inoltre, possiede la tecnologia HDR per immagini molto dettagliate e dai colori vivaci. Inoltre, non manca la connettività Ethernet/Wi-Fi per collegare tutti i servizi di streaming, e il tuner digitale terrestre (DVB-T2e Satellitare DVB-S2). Il suo prezzo di vendita si aggira intorno ai 550 euro, tuttavia potete trovare questa Smart TV a poco meno di 390 euro.

In questo articolo troverete una selezione di quelli che sono i migliori prodotti da acquistare in questo particolare momento storico. Tuttavia, se siete interessati alla lista completa degli articoli promozionati, vi consigliamo caldamente di consultare il seguente indirizzo, dove potete trovare dunque tutti gli elettrodomestici (piccoli e grandi) compatibili con l’offerta “Eco Mania” di Mediaworld.

Prima di passare alla selezione, è doveroso raccomandarvi di seguirci anche sui nostri canali Telegram per non perdere nessuna offerta “last minute” dal mondo della tecnologia, ma anche di tutte le promozioni legate all’hardware, agli smartphone e ai prodotti “Made in China”.

Eco Mania, la nostra selezione

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!