Questo fine settimana vi abbiamo proposto un gran numero di promozioni non indifferente, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate. In questo nuovo articolo vogliamo proporvi una nuova ed interessante iniziativa di eDreams, che permette di acquistare tantissimi voli a prezzi decisamente vantaggiosi, con tagli di prezzo fino al 50%.

Con la nuova promozione di eDreams, infatti, avrete la possibilità di scegliere una delle tante mete presenti nel catalogo e risparmiare qualche decina di euro dal prezzo consigliato dalle compagnie aeree. Entrando più nel dettaglio, la sezione degli sconti Prime vi consentirà di accedere a grandi sconti su voli, hotel, pacchetti vacanze (volo+hotel) e noleggio auto.

Per poter accedere alle offerte è necessario sottoscrivere l’abbonamento al servizio eDreams Prime, un programma che mette a disposizione sconti sul 100% dei voli, su oltre due milioni di opzioni di alloggio e sul noleggio auto. A tutto questo si aggiunge anche una linea telefonica dedicata del servizio clienti, attiva tutti i giorni e in tutte le ore.

Chiaramente, essendo un abbonamento, eDreams Prime ha un costo annuale di 54,99€, ma potrete usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni, cosicché possiate avere la possibilità di acquistare diversi voli a prezzi contenuti o di programmare il vostro prossimo viaggio.

