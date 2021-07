PlayStation 5: nuovo stock in vendita da GameStop!

Aggiornamento 16:43: console esaurite!

Nuova settimana, nuovo giro di vendite di PlayStation 5 da GameStop! Vi segnaliamo, infatti, che il portale ha annunciato, anche per la giornata di oggi, quella che è una delle sue settimanali vendite dell’ambitissima console Sony, con le danze che si apriranno, come ormai saprete, all’ormai ben noto orario delle 15:30!

Come sempre, la catena proporrà PlayStation 5 in diversi formati di vendita, pur chiaro che si tratta comunque di uno stock limitato di console che, anche e soprattutto per evitare problemi di natura tecnica, richiederà agli interessati di mettersi in coda, in quella che è una sala d’attesa che aprirà i battenti a partire dalle 15:15, con l’effettiva possibilità di acquisto che si aprirà solo poco dopo. Dunque, come da “tradizione”, anche questa settimana la vendita di PlayStation 5 sarà sancita da alcune regole tra cui, una su tutte, partecipare alla suddetta coda, mettendosi “digitalmente in fila”.

Come sempre, chiariamo che il solo mettersi in coda non vi garantirà l’acquisto della console, poiché è molto plausibile che riusciate ad ottenere l’accesso al portale solo a console già terminate, in quanto è il portale a stabilire l’ingresso sul sito e l’uscita dalla coda, e non c’è alcun modo di sapere, mentre si è in fila, se le console disponibili siano già esaurite o meno! Per questo, vi invitiamo a tenere d’occhio costantemente questo stesso articolo, visto che ci prodigheremo di aggiornarlo con info sullo stato della vendita ogni volta che riceveremo notizie in merito. Detto questo, abbiamo comunque alcuni consigli per aiutarvi a massimizzare le possibilità di acquisto:

Assicuratevi di svuotare la cache del vostro browser prima di mettervi in coda;

prima di mettervi in coda; Evitate di ricaricare la pagina , poiché questo azzererà la vostra priorità in coda, facendovi così rischiare di non accedere per tempo al portale;

, poiché questo azzererà la vostra priorità in coda, facendovi così rischiare di non accedere per tempo al portale; Lasciate la pagina aperta finché non sarete all’interno del sito.

Per ciò che concerne le opzioni in vendita, anche stavolta GameStop ha optato per 4 diverse tipologie di acquisto per PlayStation 5, dandovi la possibilità di acquistare la console Sony sia nel formato “liscio” (spesso presenti in pezzi davvero molto limitati e, per questo, subito a ruba), sia attraverso 2 bundle personalizzabili che prevedono un acquisto minimo di prodotti il che, come intuirete, significa che per acquistare PlayStation 5 dovrete mettere la console nel carrello insieme ad altri articoli tra cui gadget, accessori e giochi.

Andando nello specifico, l’acquisto di PlayStation 5 Digital Edition sarà possibile solo inserendo nel carrello anche un minimo di prodotti, di norma 4, mentre per PlayStation 5 con lettore dischi, i numero dei prodotti minimi sale generalmente di una unità, per un totale di 5 articoli + la console. Ovviamente è impossibile dire con certezza se il numero di prodotti da associare sia quello appena detto, in quanto è già successo che GameStop effettuasse delle variazioni sul numero di acquisti obbligatori. In ogni caso, in ambo le opzioni avrete comunque un limite di “un solo prodotto per categoria” tant’è che, ad esempio, è possibile acquistare solo un pad aggiuntivo, mentre tale restrizione è meno vincolante per quanto riguarda i videogame, dove avrete la possibilità di acquistare almeno 2 titoli per il vostro bundle personalizzato. In ogni caso vi ricordiamo che sarete obbligati ad acquistare altri prodotti oltre alla console, perché il pagamento non verrà sbloccato se il carrello non verrà considerato completo.

GameStop, dunque, conferma ancora una volta la sua formula di acquisto in bundle, rappresentando – almeno ad oggi – praticamente l’unica certezza di acquisto della console che, come saprete, a causa del prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, ha ancora il fiato corto dal punto di vista della produzione, il che causa questa vendita “a singhiozzi” su praticamente qualsiasi piattaforma, in quella che è una situazione che potrebbe terminare non prima del 2023!

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!