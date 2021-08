Polar: fino al 25% di sconto su tantissimi sportwatch con questo codice

Mentre impazzano le offerte giornaliere di Amazon e di Mediaworld, vi segnaliamo in questo articolo una nuova ed imperdibile iniziativa, rivolta soprattutto agli appassionati del wellness e del fitness. Polar, infatti, sta mettendo a disposizione un buono con il quale è possibile ottenere fino al 20% di sconto su molti prodotti del catalogo, fino al prossimo 31 agosto 2021.

Per poter sfruttare appieno l’opportunità concessa da Polar è doveroso innanzitutto scegliere un prodotto tra quelli compatibili con la promozione, e successivamente inserire il coupon “POLARESTATE2021” nel carrello. La percentuale di sconto è variabile in base alla categoria merceologica di riferimento, vale a dire:

10% su Polar Vantage V2 (accessori esclusi)

20% su Polar Vantage M e Vantage M accessori

15% su Grit X e Grit X accessori

20% su Polar Ignite e Polar Ignite accessori

5% su Verity Sense

20% su sensori e accessori (esclusi tutti gli accessori di Grit X, Unite, V2, M2, I2, bundle ciclici e nuovi prodotti)

Come è facilmente intuibile, la lista dei prodotti compatibili con l’iniziativa è piuttosto lunga e variegata, ma tra questi vi consigliamo caldamente di acquistare lo sportwatch Polar Vantage M, che rappresenta un ottimo compagno di allenamento perché coniuga buone funzionalità hardware e software. Generalmente disponibile a 279,90€, questo dispositivo è ora acquistabile a 223,92€, grazie appunto al codice sconto “POLARESTATE2021”!

Il Polar Vantage M è un orologio multisport che si adatta a qualsiasi disciplina in circolazione, il tutto grazie ad una serie di programmi implementati nel suo sistema operativo. Tra le sue caratteristiche troviamo anche un antenna per la connettività GPS, che permette di monitorare efficacemente, ad esempio, il percorso svolto dopo una corsa e l’andamento medio, oltre ai diversi dati registrati dai sensori inclusi nella cassa (cadenza e potenza di corsa, di velocità, cadenza e potenza di pedalata).

Per quanto concerne le restanti caratteristiche tecniche, il Polar Vantage M vanta un display a colori da 1,2 pollici con una risoluzione di 240 x 240 pixel. Inoltre, possiede una batteria ai polimeri di litio da 230 mAh, che garantisce una durata fino a 30 ore in modalità allenamento (GPS e frequenza cardiaca dal polso) e fino a 5 giorni in modalità orologio con monitoraggio della frequenza cardiaca attivo.

Si tratta dunque, come specificato, di un ottimo investimento per allenarsi e per controllare tutti i parametri legati alle attività sportive. Tuttavia, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate scegliere lo sportwatch adatto alle vostre esigenze!

N.B.: I prezzi riportati in basso non includono lo sconto concesso dal codice sconto “POLARESTATE2021”!

