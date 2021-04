Postazioni di guida, sconti fino a 320€ su AK Informatica

Negli ultimi anni, il gaming ha acquisito sempre più importanza ed è scoppiato il fenomeno degli eSports, delle vere e proprie competizioni ufficiali che si svolgono in ogni parte del mondo, sia online che sul posto. Le categorie di videogiochi compatibili con gli eSports sono numerose e tra queste rientra anche quella relativa ai motori, con titoli come Assetto Corsa e iRacing a farla da padrone. A tal proposito, esistono volanti e postazioni di guida dedicate, pensate per portare l’esperienza di guida e, di conseguenza, il divertimento ad un livello più alto.

Come saprete, AK Informatica è uno dei principali store dove acquistare queste periferiche da gaming e sarete felici di sapere che, attualmente, molteplici postazioni di guida vengono proposte a prezzi vantaggiosi e con sconti fino a 320€. Ad essere in offerta sono soluzioni a marchio Sparco, Rseat e Playseat, ovvero le più ambite dagli appassionati del cosiddetto simracing.

Le opportunità di fare un buon acquisto sono tante, ma quella che gode dello sconto maggiore è la Sparco Evolve, una postazione dotata di telaio e sedile, in grado di aumentare il divertimento e le prestazioni nei titoli corsaioli, a patto che abbiniate un buon volante da corsa. A tal proposito, questa postazione supporta i volanti più popolari, tra cui i modelli Logitech, Thrustmaster e Fanatec, e gode di una stabilità eccellente, necessaria per farvi mantenere alta la concentrazione, oltre a tenere ben saldo il volante nelle situazioni più concitate.

Il prezzo è importante, dal momento che questo specifico modello supera abbondantemente i 1.000€, ma AK Informatica vi permetterà di portarvela a casa a 799,00€ che, vi assicuriamo, per una postazione del genere non sono poi così tanti. Ovviamente, pedaliera, altezze e inclinazioni potrete adattarli alla vostra altezza, dandovi modo di trovare la posizione ottimale per affrontare lunghe sessioni di gioco senza accusare la minima stanchezza.

Un prodotto di nicchia, ma che sta diventando sempre più popolare, merito anche dei titoli automobilistici sempre più realistici e simulativi, che richiedono un certo tipo di periferiche per essere sfruttati appieno. Detto questo, vi ricordiamo che su AK Informatica troverete numerose altre postazioni di guida a prezzi scontati, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina ufficiale o, se preferite, scoprire alcuni dei modelli direttamente dalla nostra lista in calce. Vi ricordiamo, infine, che troverete tantissime altre offerte sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

