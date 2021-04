Prezzi bomba su ePrice: sconti oltre i 1000€!

Ebbene sì, siamo arrivati all’ottavo ed ultimo giorno della speciale promozione lanciata da ePrice il 30 marzo che, ricordiamo, consisteva nel proporre offerte sempre diverse per 8 giorni di fila. Inaugurata con numerose occasioni a sorpresa in ambito informatico, l’iniziativa intende chiudere col botto, scontando non solo una specifica categoria di prodotti, come avvenuto finora, bensì un po’ di tutto, con decurtazioni di prezzo da migliaia di euro!

Avete letto bene, con questa promozione potrete risparmiare migliaia di euro, a patto che acquistiate il meglio della tecnologia attuale, come il televisore Samsung QLED QE55Q950RBTXZT da 55 pollici, il cui prezzo viene dimezzato dagli originali 2.999,98€ a “soli” 1.599,99€. I meno esperti potrebbero dubitare di questa offerta visto che un modello QLED con questa diagonale lo si compra ad un prezzo molto più basso, ma occorre sottolineare che siamo di fronte alla variante con pannello 8K, ovvero la risoluzione doppia rispetto al 4K.

Come è facile intuire, la Samsung QLED QE55Q950RBTXZT è una smart tv adatta per chi vuole il massimo della tecnologia. Inoltre, grazie a questa offerta, vi segnaliamo che il prezzo di questo specifico modello non è mai stato così basso, facendo di questa un’occasione davvero imperdibile per quanti desiderano acquistare una smart TV in 8K ad uno dei migliori prezzi mai visti in circolazione! Ovvio, la cifra da sostenere rimane alta, ma se consideriamo le potenzialità del pannello QLED 8K di Samsung, soprattutto nel lungo periodo, non serve poi molto per capire che si tratta di un ottimo investimento di una smart tv a “prova di futuro”.

Sebbene la caratteristica più rilevante della Samsung QLED QE55Q950RBTXZT sia la risoluzione, vale la pena sottolineare che questo modello dispone di tutte le accortezze necessarie al fine di sfruttare l’elevata definizione del pannello. Una grande risoluzione, infatti, non è sufficiente per garantire una visione eccellente delle immagini se non accompagnata da contrasti e luminosità degne di nota. A tal proposito, come non citare il Quantum HDR 4000, che permette al pannello di offrire colori dinamici che si adattano in ogni scena, aumentando la luminosità dove serve e mettere in risalto sfumature in grado di farvi sembrare al centro della scena.

ePrice, quindi, ha fatto in modo che le ultime ore di questa fantastica iniziativa siano quanto più profittevoli possibili. La Samsung QLED QE55Q950RBTXZT è solo uno dei tanti prodotti a godere di una decurtazione di prezzo così importante, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina ufficiale per non perdervi tutte le altre occasioni. Ciò detto, rimane valido il nostro solito consiglio finale, ovvero quello di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona navigazione!

La nostra selezione prodotti

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!