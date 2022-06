Siete degli studenti universitari e state pensando di abbonarvi ad Amazon Prime? Allora vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare Prime Student che, al momento, è diventato mensile e a un prezzo davvero particolarmente. Iscrivendovi ora, infatti, non solo lo pagherete al prezzo ridotto di 1,99€ ma riceverete anche 90 giorni di prova gratuita sponsorizzata da Microsoft Surface.

Per ottenere l’abbonamento vi basterà aprirle la pagina apposita, inserire la vostra mail universitaria e l’anno accademico in cui dovreste ipoteticamente conseguire la laurea. Una volta inviati i dati, verificato il vostro indirizzo e ricevuta una rapida conferma da parte di Amazon, potrete cominciare il vostro periodo di prova gratuito. Una volta finiti i 90 giorno avrete la possibilità di utilizzare Prime Student per un periodo massimo di 4 anni al costo di 1,99€. Una volta superato il limite di tempo, l’abbonamento sarà convertito automaticamente al prezzo di Prime standard.

Quali sono i numerosi vantaggi garantiti da Prime Student? Gli stessi del normale abbonamento, ma disponibili alla metà del prezzo! In primis, potrete sfruttare le consegne rapide illimitate grazie a cui cui lo store si è contraddistinto nel mercato mondiale, con invio in 1 giorno su oltre 2 milioni di articoli e in 2 giorni per molti altri milioni di prodotti. In più, potrete godere di offerte a tempo esclusive, centinaia di ebook con Prime Reading, spazio di archiviazione illimitato con Amazon Photo, e accesso anticipato alle offerte lampo.

Non meno importante, avrete incluso anche Amazon Prime Video per guardare film e serie TV di ogni genere, comprese le serie Amazon Originals come The Boys, Good Omen e Jack Ryan. Sempre in ambito streaming, potrete ascoltare oltre 2 milioni di brani senza pubblicità su Prime Music e, in caso di necessità, potrete scaricarli per sentirli comodamente anche mancanza di connessione.

Termini e condizioni di Amazon Prime Student

L’iscrizione al Servizio Amazon Prime conferisce una serie di vantaggi sulle spedizioni, compresa la spedizione veloce senza costi aggiuntivi o a prezzo scontato. I prodotti per i quali è disponibile Amazon Prime sono contraddistinti da un’apposita indicazione nelle pagine di dettaglio.

nelle pagine di dettaglio. Il costo dell’iscrizione ad Amazon Prime non può essere rimborsato salvi i casi espressamente indicati nelle presenti Condizioni Generali.

salvi i casi espressamente indicati nelle presenti Condizioni Generali. Se vi iscrivete ad Amazon Prime direttamente mediante lo store, potrete cancellare tale iscrizione ad Amazon Prime in ogni momento da Il mio account , modificando le impostazioni relative all’iscrizione.

, modificando le impostazioni relative all’iscrizione. Nel caso d’iscrizione a pagamento tramite lo store non preceduta da un periodo di prova gratuito, potrete recedere entro 14 giorni dall’iscrizione.

dall’iscrizione. Il Servizio Amazon Prime può essere utilizzato solo da consumatori che abbiano almeno 18 anni.

Se siete interessati a leggere con maggiore attenzione tutti i termini e tutti vantaggi dell’abbonamento Prime Student, vi consigliamo di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata. In questo modo, potrete scoprire nel dettaglio tutti i benefici garantiti dal servizio tra spedizioni super rapide, film e serie tv, musica e molto altro!

