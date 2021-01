Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 18 marzo arriverà sul mercato il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, riedizione di quello che è forse il capitolo più famoso e celebre della storica saga. Un ritorno, quello del principe di Persia, attesissimo da oramai svariati anni e che promette di fare felici miriadi di fan. Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio ufficiale del titolo, è comunque possibile fin da ora prenotare Prince of Persia Le Sabbie del Tempo a quello che è il miglior prezzo attualmente disponibile sul mercato. Un ottimo modo per ingannare l’attesa, no?

Come per ogni titolo che si rispetti, anche per Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è previsto un ricco bonus pre-order per chiunque preordinerà il titolo presso determinati rivenditori. Acquistando fin da ora il remake di Ubisoft da GameStop o dall’Ubisoft Store è infatti ad esempio possibile ricevere il set digitale Ritorno alle origini, che include un set di armi originali, il filtro classico e l’abito originale del principe. Un pacchetto decisamente intrigante, soprattutto per i fan del capitolo originale e per tutti coloro che vogliono assaporare un’atmosfera retrò.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!