PS VR Mega Pack ad un super prezzo su Amazon!

Amazon Italia chiama a raccolta tutti gli appassionati dei videogiochi in realtà virtuale con una nuovissima promozione, che permette di acquistare a un super prezzo il PS VR Mega Pack. Si tratta di un kit che include tutto l’occorrente per entrare (nel vero senso della parola) all’interno di infiniti mondi, sfruttando la propria PS4.

Innanzitutto, il PS VR Mega Pack contiene al suo interno il PlayStation VR e la PS Camera che, abbinate dunque alla PS4, consentono di accedere ad una vasta libreria di videogiochi in realtà virtuale. Oltre ai due accessori, dentro la confezione ci saranno anche 5 giochi da scaricare, vale a dire Astro Bot, The Elder Scrolls V Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard, Everybody’s Golf VR e, infine, VR Worlds.

Per chi non lo sapesse, il PlayStation VR rappresenta senza ombra di dubbio la soluzione per la realtà virtuale più economica in circolazione, se non consideriamo i prodotti dedicati agli smartphone. All’interno del visore è presente uno schermo OLED da 5,7 pollici, che garantisce la possibilità di arrivare fino a 120 FPS per ottenere una grafica fluida e una latenza sempre ridotta. Come se non bastasse, grazie alla PS Camera che segue il movimento del visore, PS VR assicura un coinvolgimento a 360 gradi e consente di far parte del videogioco.

PS VR Mega Pack ha un prezzo consigliato di 329,99 euro, tuttavia è disponibile a 229,99 euro, grazie a uno sconto di ben 100 euro. Insomma, si tratta di un’offerta da non rifiutare se pensate di fare un passo verso la realtà virtuale. D’altronde, non capita tutti i giorni (a questo prezzo) di entrare nell’universo di The Elder Scrolls V Skyrim oppure nelle orripilanti scene di Resident Evil 7 Biohazard.

