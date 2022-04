Aggiornamento ore 16:00: console esaurite!

Se siete alla ricerca di una PlayStation 5, allora fermatevi subito e correte sullo store di Mediaworld! Il portale ha appena dato il via a una vendita a sorpresa, annunciando la disponibilità dell’ambita console! La PS5 proposta in vendita da Mediaworld è la Digital Edition, che non veniva proposta dal portale da svariati mesi.

Se bramate la next-gen Sony, dovete recarvi immediatamente al link che vi abbiamo segnalato, aspettando in coda il vostro turno! Vi ricordiamo ancora una volta che l’accesso alla pagina d’acquisto sarà disponibile solo dopo essersi registrati o dopo aver fatto l’accesso al sito di Mediaworld, quindi non indugiate troppo perché gli utenti interessanti sono tantissimi, mentre il numero di unità di PS5 Digital è limitato.

Fatto l’accesso al sito, dovrete avere il giusto tempismo e ovviamente un pizzico di fortuna per portare a casa l’ambita PS5, dato che il sistema di vendita di Mediaworld dipende dalla vostra posizione in coda. Se la lista d’attesa è lunga non scoraggiatevi, perché le possibilità che chi è prima di voi rinunci, chiudendo la pagina e facendovi scalare posizioni, sono elevate. Ad ogni modo, ribadiamo che il tempismo è tutto!

Nel frattempo, augurandoci che riuscirete a portare a casa la vostra console il prima possibile, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna a tutti!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!