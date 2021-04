PS5 disponibile su GameStop oggi, non lasciatevela sfuggire!

Aggiornamento 15:59: tutte le console sono esaurite!

Dopo un mese di marzo a dir poco scoppiettante sotto il profilo della disponibilità di PlayStation 5, ci si aspettava che con il mese di aprile GameStop avesse terminato le scorte della console. Ebbene non è così, e dopo una settimana di stop, forse causato dall’imminenza delle feste pasquali, con la giornata di oggi il portale torna a proporci l’ambitissima PlayStation 5, proponendoci una nuova tornata di acquisti con scorte, come sempre, molto limitate.

Ormai le modalità sono ben note a tutti, ma ribadiamo ancora una volta che non si tratta di un acquisto “libero”, poiché la console sarà sì in vendita a partire dalle 15:30 di oggi, ma occorrerà prima passare attraverso una sala di attesa digitale, la cui apertura avverrà all’incirca alle 15:15. Da qui, sarete messi automaticamente in coda per potrete accedere al sito, e solo quando arriverà il vostro turno avrete la possibilità di accedere alla vendita della console.

Per ciò che concerne le versioni della console in vendita, GameStop vi darà la possibilità di acquistare sia la console in formato “classico”, ovvero con lettore per i dischi, sia in formato digitale (e dunque senza lettore), nonché attraverso 3 differenti bundle, che vi permetteranno così di avere dei pacchetti con cui cominciare subito a giocare mettendo alla prova la next gen Sony. I bundle sono 3, ed è già possibile sapere in cosa consisteranno:

Bundle 1 : PS5 Digital Edition + 2° controller Wireless DualSense + Telecomando per contenuti + Telecamera HD, il tutto in vendita a 569,98€

: + 2° controller Wireless DualSense + Telecomando per contenuti + Telecamera HD, il tutto in vendita a Bundle 2 : PS5 Standard Edition + 2° Controller Wireless DualSense + Demon Souls + Outriders – Day One Edition, il tutto in vendita a 724,98€

: + 2° Controller Wireless DualSense + Demon Souls + Outriders – Day One Edition, il tutto in vendita a Bundle 3: PS5 Standard Edition + 2° Controller Wireless DualSense + Godfall + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Ultimate Edition + Immortals Fenys Rising – Shadowmaster Edition, il tutto in vendita a 734,89€

Ciò detto, chiariamo ancora una volta che non ci è possibile offrirvi notizie certe in merito alla quantità di console disponibili in questo nuovo stock, tuttavia è lecito pensare che essendo disponibili ben 3 bundle, per un totale di 5 opzioni di acquisto, GameStop abbia a suo carico una buona scorta di console, ben chiaro che la domanda supererà di gran lunga l’offerta e le versioni base andranno, come sempre, esaurite nel giro di pochi minuti.

In ogni caso, ancora una volta vi suggeriamo di non perdere questa occasione, visto che il persistente shortage di componenti causato dal COVID-19, potrebbe – come saprete – impedire un ritorno alla normalità fine del 2021, se non addirittura fino al 2022! Chiarito questo, vi invitiamo ancora una volta ad approfittare di questa occasione per acquistare subito la vostra PlayStation 5, ben chiaro che noi di Tom’s terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare la notizia non appena ce ne sarà l’opportunità.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

