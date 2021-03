[IN AGGIORNAMENTO] PS5 su Gamestop in vendita oggi!

Aggiornamento ore 15:59: console esaurita! Disponibile solo il bundle comprendente: – Marvel’s Spider-Man Miles Morales

– Demon’s Souls

– Sackboy A Big Adventure

– Funko Pop! Fortnite

PlayStation 5 sarà disponibile oggi sulle pagine di Gamestop! A quanto pare la popolare catena dedicata al gaming metterà in vendita, a partire dalle 15:30 di oggi, un nuovo stock di console, con quelle che sono le modalità di vendita a cui siamo ormai abituati già da qualche tempo. Più o meno attorno alle 15:15, infatti, gli utenti potranno “mettersi in coda”, tramite una sala d’attesa digitale che condurrà poi alla vendita della console.

Come sempre è difficile dire quante saranno le console disponibile pertanto, come sempre, l’invito è quello di cliccare sui link di acquisto fino all’ingresso nella sala di attesa per la vendita. Una volta entrati sulla pagina, assicuratevi di tenerla aperta fino a che non sarà possibile effettuare l’acquisto, altrimenti incorrerete nel rischio di perdere la priorità acquisita e dovrete, pertanto, effettuare un nuovo accesso!

Non è la prima volta che Gamestop ci sorprende con la vendita di PS5, ed anzi va detto che allo stato attuale il portale della catena sembra l’unico appiglio a cui aggrapparsi per chiunque voglia acquistare una delle nuove console Sony, laddove altri portali (Amazon compreso!) non si stano dimostrando così utili nella forsennata caccia a PlayStation 5.

Pertanto, considerando anche e soprattutto lo shortage di componenti causato dal COVID-19, causa fondamentale del rallentamento di molte catene di montaggio del mondo tech, se siete alla ricerca di una PlayStation 5 e vorrete acquistarla entro la prima metà di quest’anno, vi suggeriremmo di non perdere altro tempo e di mettervi subito in coda, così da garantirvi una chance per l’acquisto. Diversamente è impossibile stabilire con certezza come e quando PlayStation 5 tornerà stabilmente in commercio, tanto che tale situazione potrebbe perdurare ben oltre la fine del 2021!

Chiarito questo, vi invitiamo ancora una volta ad approfittare di questa occasione per acquistare subito la vostra PlayStation 5, ben chiaro che noi di Tom’s terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare la notizia non appena ce ne sarà l’opportunità.

