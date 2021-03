[IN AGGIORNAMENTO] PS5 torna in vendita oggi su Gamestop!

Aggiornamento ore 15:16: waiting room aperta!

PlayStation 5 sarà disponibile oggi sulle pagine di Gamestop! Il portale, infatti, ha annunciato che a partire dalle 15:30 di oggi, renderà disponibile un nuovo stock di console Sony, con la vendita non solo dell’edizione “liscia” di PlayStation 5, ma anche attraverso la vendita di 3 differenti bundle! Come sempre, vi ricordiamo che tali vendite vengono gestite attraverso un sistema di coda online, per cui, più più o meno a partire dalle 15:15, potrete accedere al sito per “mettervi in coda”, attendendo così il vostro turno di acquisto tramite una sala d’attesa digitale che condurrà poi alla vendita della console.

Come sempre è difficile dire quante saranno le console disponibile, pertanto l’invito è quello di cliccare sui link di acquisto fino all’ingresso nella sala di attesa per la vendita. Una volta entrati sulla pagina, assicuratevi di tenerla aperta fino a che non sarà possibile effettuare l’acquisto, altrimenti incorrerete nel rischio di perdere la priorità acquisita e dovrete, pertanto, effettuare un nuovo accesso!

Per quanto riguarda i bundle, essi saranno 3, ed è già possibile sapere in cosa consisteranno:

Bundle 1 : PS5 (versione standard), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Watch Dogs: Legion – Resistance Edition (esclusiva Gamestop), Play & Charge Revent e Dual Charge Station Revent al prezzo di 729,98€

: PS5 (versione standard), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Watch Dogs: Legion – Resistance Edition (esclusiva Gamestop), Play & Charge Revent e Dual Charge Station Revent al prezzo di Bundle 2 : PS5 (versione standard), 2° controller wireless DualSense, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Funko Pop! – Crash Bandicoot di 724,98€

: PS5 (versione standard), 2° controller wireless DualSense, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Funko Pop! – Crash Bandicoot di Bundle 3: PS5 (versione standard), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Nioh Collection, Telecomando per contenuti multimediali, Fornite: Bunlde Ride Bene Chi Ride Ultimo, Funko Pop! Hanzo 348 (Overwatch) di 714,98€

Mai, prima di ora, Gamestop si era spesa in così tante e variegate soluzioni di vendita. Si tratta in effetti della prima volta in cui la console è acquistabile, oltre che in versione stand alone, anche tramite ben 3 bundle di acquisto, il che non fa che aumentare le chance di acquisto visto che, come intuirete, proprio i bundle saranno gli ultimi a finire tra le mire dei vari utenti online. Pertanto, considerando anche e soprattutto lo shortage di componenti causato dal COVID-19, causa fondamentale del rallentamento di molte catene di montaggio del mondo tech, se siete alla ricerca di una PlayStation 5 e vorrete acquistarla entro la prima metà di quest’anno, vi suggeriremmo di non perdere altro tempo e di mettervi subito in coda, così da garantirvi una chance per l’acquisto. Diversamente è impossibile stabilire con certezza come e quando PlayStation 5 tornerà stabilmente in commercio, tanto che tale situazione potrebbe perdurare ben oltre la fine del 2021!

Chiarito questo, vi invitiamo ancora una volta ad approfittare di questa occasione per acquistare subito la vostra PlayStation 5, ben chiaro che noi di Tom’s terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare la notizia non appena ce ne sarà l’opportunità.

