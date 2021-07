Quale scopa elettrica Dyson acquistare?

Le scope elettriche senza filo, dette anche aspirapolvere senza filo, dominano il mercato della pulizia domestica ormai da diversi anni, e sebbene siano tantissimi i brand a realizzare ottime soluzioni, quasi sempre si tende a far cadere l’occhio sui modelli a marchio Dyson. I motivi che spingono molte persone a scegliere una scopa elettrica Dyson piuttosto che un’altra non sono casuali, dato che la nota azienda di elettrodomestici è stata quella che ha saputo meglio rivoluzionare il mercato degli aspirapolvere e, in parte, riesce a farlo ancora oggi nel momento in cui presenta un nuovo modello.

Nel corso degli anni, Dyson ha presentato diverse scope elettriche e, come saprete, attualmente l’azienda propone diverse linee di prodotto, chye potrebbero creare confusione agli acquirenti meno attenti, i quali magari prediligono una soluzione Dyson ma non sanno quale modello prendere in considerazione. Ebbene, questo articolo ha il compito di chiarirvi le idee, mostrandovi non solo quelli che sono i modelli Dyson attualmente in produzione, ma anche elencandone le caratteristiche, accompagnate poi dai nostri suggerimenti che vi saranno utili nel momento dell’acquisto.

Come saprete, infatti, sebbene tutte le scope elettriche Dyson godano di tecnologie all’avanguardia, ognuna si adatta ad un specifico metodo di pulizia, il quale, spesso, viene contraddistinto dalla presenza o meno di accessori, tra cui spazzole dedicate per rimuovere i peli di animali, prolunghe, inserti snodati e altro.

Scope elettriche Dyson

Dyson Omni Glide

Spesso, il nome di un prodotto tende a far capire qual è la sua caratteristica principale ed è il caso di Dyson Omni Glide, che vanta una spazzola omnidirezionale, ossia si muove in ogni direzione, permettendovi di aspirare in modo facile e veloce anche in quei posti ricchi di ostacoli, ad esempio in angoli stretti o intorno a oggetti fissi. Inoltre, la spazzola dispone di 2 rulli motorizzati, che vi permetteranno di raccogliere lo sporco muovendo la scopa sia in avanti che indietro. Il tubo flessibile vi permetterà poi di piegare la scopa parallelamente al pavimento, dandovi modo di pulire sotto ai mobili con estrema facilità. Come se ciò non bastasse, la potrete trasformare in un dispositivo portatile, riuscendo quindi a pulire anche l’auto o i mobili.

» Clicca qui per acquistare Dyson Omni Glide

Dyson Micro

Come abbiamo visto con il modello precedente, anche in questo caso il nome del prodotto da un’idea di cosa aspettarci. Il Dyson Micro, infatti, è la scopa elettrica più piccola e compatta del brand, con un peso di soli 1,5kg. A differenza di quanto si possa credere, però, la potenza aspirante non viene compromessa, cosa che invece accade per l’autonomia, dal momento che questo specifico modello assicura una pulizia continua non oltre i 20 minuti, che sono comunque più che sufficienti per pulire un buon numero di stanze. Nonostante sia già compatto, anche in questo caso lo si può trasformare in un dispositivo portatile e viene munito di svariati accessori che vi permetteranno di sfruttare appieno il suo potenziale.

» Clicca qui per acquistare Dyson Micro

Dyson Outsize

In questo caso siamo di fronte, sostanzialmente, ad un Dyson V11 ma con una spazzola decisamente più grande, ed ecco perché prende il nome di Outsize. Oltre alla spazzola, anche il contenitore è più grande rispetto al modello standard e, come potete immaginare, questo vi permetterà di raccogliere tantissima polvere prima che subentri la necessità di svuotarlo. A questo poi occorre citare tutti i vantaggi del Dyson V11, a partire dal potente motore proprietario che raggiunge i 125.000 giri al minuto fino ad arrivare all’autonomia, la quale garantisce ben 120 minuti di pulizia continua. Infine, come non segnalare la presenza del laser integrato nella spazzola, una caratteristica che si trova nel recente Dyson V15 Detect, che vi permetterà di rilevare la polvere più sottile e invisibile per l’occhio umano e catturarla in una manciata di secondi.

» Clicca qui per acquistare Dyson Outsize

Dyson V8

Da qui in avanti vi segnaleremo quelle che sono le scope elettriche Dyson più potenti e, probabilmente, quelle che hanno riscosso più successo. La prima di queste è il Dyson V8, attualmente il modello meno potente tra i top di gamma, ma capace comunque di garantire una pulizia ottimale su qualsiasi tipo di superficie. Il motore e le relative batterie, infatti, generano una potenza di ben 115 Air Watt, che si traducono in una velocità di 110.000 giri al minuto, una velocità che permetterà alla scopa elettrica di aspirare facilmente anche lo sporco in profondità. Per quanto riguarda l’autonomia, in questo caso l’azienda assicura 40 minuti di uso continuo.

» Clicca qui per acquistare Dyson V8

Dyson Cyclone V10

Il Dyson Cyclone V10 è un aggiornamento del modello precedente, ed ha ricevuto ottimizzazioni e miglioramenti che lo rendono ancora più adatto per coloro i quali cercano una delle migliori soluzioni per la pulizia domestica. In questo caso, infatti, il motore raggiunge i 125.000 giri al minuto, e nonostante sia più potente rispetto al V8, vanta un’autonomia 20 minuti superiore e una rumorosità inferiore. Inoltre, sempre rispetto al modello precedente, dispone di un contenitore più grande del 40% e un sistema di filtraggio migliorato.

» Clicca qui per acquistare Dyson V10

Dyson V11

Saliamo ancora di livello e troviamo il Dyson V11 che, fino a poco tempo fa, era il modello top di gamma del noto brand. In questo caso troviamo tecnologie che permetteranno a questa scopa elettrica di impostare automaticamente la potenza adatta in base alle superficie. All’atto pratico, questo vuol dire che se viene usata su pavimenti lisci e con poca polvere, la scopa imposterà la potenza al minimo, per poi aumentarla nel momento in cui trova più sporco o quando la spazzola riconoscerà che si trova sopra ad un tappeto, senza che voi dobbiate muovere un dito. Con questo modello, l’autonomia migliora ulteriormente, arrivando a ben 120 minuti di utilizzo senza cali di prestazioni.

» Clicca qui per acquistare Dyson V11

Dyson V15 Detect

Al momento della nostra scrittura, il Dyson V15 Detect è il modello migliore mai prodotto da Dyson e, probabilmente, la scopa elettrica migliore in assoluto. Le principali novità introdotte riguardano la presenza del laser integrato sulla spazzola, proprio come il Dyson Outsize, e un sistema intelligente che vi mostrerà dettagliatamente, tramite un bellissimo display LCD, quanta e che tipo di polvere ha raccolto il dispositivo. Una caratteristica che, allo stato attuale, può vantare solo questo modello, così come la potenza, la quale purtroppo su quest’ultimo modello ha fatto in modo che l’autonomia calasse dai 120 minuti fino ai 60 minuti. Ad ogni modo, per chi vuole la miglior scopa elettrica in assoluto, la soluzione si chiama Dyson V15 Detect.

» Clicca qui per acquistare Dyson V15 Detect

Come scegliere una scopa elettrica Dyson

Come avrete già potuto comprendere se avete analizzato ogni singolo modello e, come anticipato nelle fasi introduttive, le scope elettriche Dyson sono le migliori soluzioni per chi vuole le massime prestazioni in termini di potenza aspirante e tecnologie atte a comprendere il tipo di superficie sulle quali si sta pulendo in un determinato momento. Tuttavia, come vedremo di seguito, alcuni modelli potrebbero non adattarsi ad una vostra specifica esigenza o, al contrario, potrebbero rivelarsi ben al di sopra dell’effettiva utilità. Di seguito, dunque, riporteremo quelli che sono i fattori da tenere in considerazione durante l’acquisto di una scopa elettrica a marchio Dyson, segnalandovi poi in calce, in maniera riassuntiva, il modello che dovreste puntare a seconda di specifiche necessità.

Accessori

Dal momento che qualsiasi scopa elettrica Dyson sarà in grado di aspirare in modo impeccabile, nonostante ci siano modelli più potenti di altri, il fattore che gioca il ruolo più importante, a nostro giudizio, sono gli accessori presenti nella confezione. Sebbene molti modelli sembrino simili, in realtà presentano nomenclature diverse, che vanno ad indicare la presenza o meno di determinati accessori inclusi nella confezione, che potrebbero fare la differenza. A tal proposito, dovreste sapere che, per ogni modello Dyson, ci sono 4 varianti che prendono il nome di Absolute Pro, Absolute, Animal+ e Motorhead.

Absolute Pro: è la più accessoriata, indicata quindi per coloro che necessitano di pulire le superifici più disparate. Oltre alla scopa elettrica, infatti, nella confezione troverete una spazzola a rullo, una spazzola a setole, 4 bocchette di cui una motorizzata, un tubo più grande e l’inserto snodato.

è la più accessoriata, indicata quindi per coloro che necessitano di pulire le superifici più disparate. Oltre alla scopa elettrica, infatti, nella confezione troverete una spazzola a rullo, una spazzola a setole, 4 bocchette di cui una motorizzata, un tubo più grande e l’inserto snodato. Absolute: gli accessori inclusi nella confezione sono gli stessi della variante Pro, fatta eccezione per il tubo più grande e l’inserto snodato.

gli accessori inclusi nella confezione sono gli stessi della variante Pro, fatta eccezione per il tubo più grande e l’inserto snodato. Animal+: il nome dice già tutto, dato che questa è la variante più indicata per chi possiede gli animali a casa. Viene munita di una spazzola a setole e una bocchetta motorizzata, la quale è abbinata ad altre 3 bocchette per pulire varie superfici.

il nome dice già tutto, dato che questa è la variante più indicata per chi possiede gli animali a casa. Viene munita di una spazzola a setole e una bocchetta motorizzata, la quale è abbinata ad altre 3 bocchette per pulire varie superfici. Motorhead: è la più indicata per chi preferisce solo l’essenziale, ed ecco perché all’interno della confezione troverete solamente la spazzola a setole e due bocchette.

Quale modello scegliere

Detto ciò, alcuni potrebbero preferire ricevere consigli ben mirati, ed ecco perché abbiamo deciso di stilare una breve guida all’acquisto che vi permetta di andare a colpo sicuro.