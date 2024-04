Questa scrivania regolabile è STUPENDA e super scontata! (-265€)

Trascorrere ogni giorno tante ore seduti alla scrivania, che sia per lavoro o per svago, può avere conseguenze negative sulla salute a lungo termine, causando problemi alla schiena, alla colonna vertebrale e al collo. Una soluzione semplice per contrastare questi effetti è alzarsi di tanto in tanto per fare una passeggiata, ma quando ciò non è possibile, un'alternativa altrettanto efficace è utilizzare una scrivania regolabile in altezza.

Non tutte le scrivanie regolabili sono, però, uguali, per questo se ne state cercando una di qualità vi consigliamo la scrivania regolabile EW8 di FlexiSpot. La EW8 è spaziosa abbastanza da contenere tutta la vostra postazione, facile da regolare e ricca di funzionalità. E il bello è che in questo momento è in offerta con un doppio sconto, arrivando a costare solamente 294,99€ anziché 559,99€: vi basterà inserire il codice sconto "tomshw8", esclusivo per i lettori di Tom's Hardware!

Scrivania regolabile FlexiSpot EW8, perché acquistarla?

La scrivania regolabile FlexiSpot EW8 rappresenta la scelta perfetta per chi trascorre la maggior parte della giornata seduto davanti al computer, sia per il lavoro che per il tempo libero. Il meccanismo regolabile consente di sollevare la scrivania dall'altezza standard di 72 cm fino a 121 cm, permettendovi di lavorare in piedi e riducendo così lo stress su colonna vertebrale, collo e vertebre cervicali.

Il meccanismo è facile da usare, non richiede sforzo fisico e può essere regolato a piacimento premendo semplicemente dei pulsanti grazie al comodo pannello di controllo integrato dotato di 4 preselezioni di altezza. Inoltre, grazie alla sua ampia superficie, è ideale anche per chi utilizza due monitor, mentre il telaio in acciaio tubolare verniciato a polvere è resistente ai graffi e alle macchie e garantisce stabilità anche sotto l'uso più pesante. La ciliegina sulla torta è l'hub USB integrato, che tramite le 2 porte USB Type-A e la porta Type-C vi consentirà di caricare facilmente i vostri dispositivi.

Insomma, il prezzo scontato di 294,99€ è un'occasione da non perdere, considerando che altre scrivanie regolabili sul mercato, dotate di funzionalità simili o inferiori, vengono vendute anche a oltre 1.000,00€. Per maggiori informazioni sul prodotto e per approfittare dell'offerta, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata sul sito FlexiSport. Tuttavia, affrettatevi, perché sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurirsi presto!

