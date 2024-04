Questa telecamera Wi-Fi da interno EZVIZ costa MENO di 63€!

Perfetta per la sicurezza interna, questa telecamera di sorveglianza Wi-Fi promette una durata della batteria fino a 50 giorni. Dotata di un design 100% senza fili, questa telecamera Full HD 1080p offre visione notturna, rilevamento di persone e compatibilità con Alexa, rendendola il complemento ideale per la vostra sicurezza domestica. Con un prezzo di soli 62,99€, si caratterizza per la sua facilità di installazione grazie alla base magnetica inclusa, consentendovi di posizionarla ovunque desideriate. Non perdete l'opportunità di migliorare la sicurezza della vostra casa con questa offerta imperdibile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Telecamera Wi-Fi da interno EZVIZ, chi dovrebbe acquistarla?

Una telecamera Wi-Fi da interno è il dispositivo ottimale per chi cerca una soluzione di sicurezza versatile e senza fili per la propria casa. Data la sua facile installazione grazie alla base magnetica, si adatta perfettamente a chi desidera un dispositivo che possa essere spostato con facilità, offrendo la massima flessibilità negli ambienti domestici. Con una durata della batteria fino a 50 giorni, quest'apparecchiatura è ideale per chi non vuole preoccuparsi di cariche frequenti, garantendo una vigilanza continua senza interruzioni. Inoltre, la funzione di audio bidirezionale la rende un'eccellente scelta per coloro che, oltre alla sicurezza, cercano un modo per restare in contatto con familiari o animali domestici quando sono lontani da casa.

Dotata di tecnologia avanzata per il rilevamento di persone, riduce i falsi allarmi inviando notifiche solo quando necessario. Offre inoltre una risoluzione Full HD 1080p con lente grandangolare di 100°, consentendo una visione dettagliata degli ambienti interni con la possibilità di zoomare fino a 4x.

Con un prezzo di 62,99€, la telecamera Wi-Fi da interno rappresenta una soluzione efficiente e versatile per la sicurezza domestica. La sua lunga durata della batteria, insieme alla facile installazione e l'audio bidirezionale, la rendono ideale per tenere sotto controllo la propria casa con semplicità. Inoltre, il rilevamento intelligente di persone evita distrazioni causate da falsi allarmi, offrendo al tempo stesso una qualità video eccellente.

