Se siete intenzionati ad acquistare un ottimo ventilatore a un prezzo super scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata alla promozione attiva su questo fantastico modello Rowenta, disponibile su Amazon solo per poco. Al momento, potrete portare a casa questo potente ventilatore a colonna a soli 95,99€ invece di 149,00€, un costo più che conveniente per un elettrodomestico pensato per garantirvi il massimo della freschezza, in questo periodo estremamente caldo dell’anno.

Un’offerta da non lasciarsi scappare, tenendo presente che si tratta di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, potente e con un comodo telecomando da cui scegliere tra le varie impostazioni. Dunque, trattandosi di un articolo davvero valido a un prezzo particolarmente conveniente, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che le unità a vostra disposizione terminino!

Il ventilatore a colonna Rowenta Eole Infinite è ultra leggero e alto poco più di 1m, entrambe caratteristiche che lo rendono ideale per essere trasportato da una parte all’altra della vostra casa. In più, è dotato di una tecnologia di oscillazione a 180° che vi assicura una copertura extra-large anche nelle stanze più ampie, per un raffrescamento potenziato e duraturo. Non meno importante, potrete anche impostare la velocità del prodotto, scegliendo tra i 3 livelli disponibili, in base alle vostre specifiche necessità.

Inoltre, per il massimo della comodità, potrete lasciarlo lavorare senza muovere un dito sfruttando la funzione automatica. Quest’ultima è stata ideata per impostare la velocità in base alla temperatura dell’ambiente rilevata dal ventilatore stesso. In più, tramite il timer digitale avrete la possibilità di decidere per quanto dovrà essere attivo, ovvero 1, 2, 4 o addirittura 8 ore! Una volta trascorso il tempo impostato, l’apparecchio si arresterà automaticamente, evitando di sprecare elettricità.

Il ventilatore Rowenta è anche provvisto di un display a LED che non solo indica la temperatura dell’ambiente ma anche la modalità che avete scelto, in modo tale da avere sempre tutte le informazioni principali a portata di mano. Vi ricordiamo che, solo per poco, potrete acquistarlo al prezzo di soli 95,99€ invece di 149,00€.

