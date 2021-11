Racchette da padel | Le migliori del 2021

Nato in Argentina nel 1989, il padel (o comunemente chiamato anche paddle) è un nuovo sport che unisce le regole del tennis e dello squash. In questi ultimi anni si sta diffondendo a macchia d’olio in tutti i continenti del mondo, e lo stesso vale per l’Italia, vista la commercializzazione di prodotti dedicati a questo sport e alla costruzione di campi ad hoc.

Il padel, contrariamente a quanto si pensi, può essere facilmente imparato anche dai neofiti del tennis e dello squash, ma bisogna prima considerare che bisogna acquistare una racchetta da padel idonea al proprio fisico. Esistono dunque tantissime tipologie di prodotti, viste le innumerevoli caratteristiche fisiche degli atleti, è dunque doveroso valutare attentamente l’acquisto.

In questo articolo, quindi, abbiamo pensato di proporvi le migliori racchette da padel in questo particolare momento storico, partendo dalle soluzioni economiche fino ad arrivare a quelle più costose, utilizzate molto spesso dagli professionisti del settore. Insomma, senza girarci ancora intorno, vi auguriamo una buona lettura e un buono shopping!

Le migliori racchette da padel

Dunlop Titan 2.0

Iniziamo questa guida all’acquisto con una prima racchetta da padel per professionisti. Il suo nome è Dunlop Titan 2.0, e sarà in grado di donare grosse soddisfazioni a tutti gli appassionati di questo gioco. Rappresenta la scelta ideale sia per coloro che si trovano alle prime armi che per i professionisti, perché assicura una buona maneggevolezza e affidabilità sin dalle prime battute. Inoltre, vanta un telaio realizzato interamente in carbonio, motivo per cui questa racchetta è resistente all’usura.

VEDI SU AMAZON

Head Graphene Touch Alpha PRO

Head Graphene Touch Alpha PRO è una racchetta da padel che assicura un controllo della potenza altamente bilanciato, oltre a garantire una qualità costruttiva numero uno sulla piazza. Innanzitutto, vanta un design innovativo che non lascerà indifferente nessun giocatore di padel, anche quelli più esigenti. Inoltre, è completamente realizzata in grafene, e questo le permette di avere una grande resistenza, ma un peso perfettamente bilanciato. È una racchetta raccomandata ai giocatori di livello, ma può essere anche acquistata dagli esperti che hanno bisogno di una racchetta equilibrata, sia dal punto di vista del controllo che per quanto concerne la potenza.

VEDI SU AMAZON

Royal Padel RP M27

La Royal Padel RP M27 è una racchetta sviluppata per tutti coloro che desiderano possedere un oggetto professionale e di qualità. Possiede una forma rotonda oversize, per poter garantire una maggior ampiezza del punto d’impatto; inoltre, ha uno spessore di 38 millimetri, mentre il suo peso varia da 360 a 390 grammi. È completamente realizzata in fibra di carbonio, motivo per cui ci troviamo dinanzi ad un prodotto resistente, sebbene il suo nucleo sia in polietilene. In ogni caso, tutto questo le permette di avere la giusta combinazione fra rigidità ed elasticità, e dunque potenza e controllo. Oltre ad essere consigliata ad un pubblico più esperto, è raccomandata ai giocatori con problemi al gomito o alle articolazioni del braccio.

VEDI SU AMAZON

Black Crown Piton 8.0

Maneggevole e bilanciata, sono queste le due specifiche più importanti della racchetta da padel Black Crown Piton 8.0. Stiamo parlando di un prodotto sviluppato per tutti quei giocatori che cercano continuità nel loro gioco anche in fase difensiva. Il suo telaio è stato realizzato con un doppio tubolare in carbonio all’80%, un materiale leggero che assicura la massima resistenza durante gli scambi stressanti oppure in caso di colpi accidentali. Oltre a ciò, il suo nucleo è formato da una gomma EVA Mid Soft, e questo permette di ottenere una buona uscita di palla, in particolare sugli smash forti.

VEDI SU AMAZON

Star vie Metheora Warrior

Come ultimo prodotto di questa guida all’acquisto vi segnaliamo la racchetta Star vie Metheora Warrior. Sviluppata per giocatori di livello avanzato/professionale, questo prodotto rappresenta una soluzione completa sotto tutti gli aspetti, in quanto presenta un bilanciamento medio, oltre ad un eccezionale controllo in ogni circostanza possibile. La sua forma è rotonda, ed è interamente realizzata in carbonio sia nella sua struttura che nelle facce della racchetta, mentre il nucleo interno è formato da gomma EVA Soft, che assicura la giusta morbidezza ed elasticità per ottenere un’eccellente rifinitura. Insomma, una racchetta eccezionale adatta ai professionisti.

VEDI SU AMAZON

Come scegliere le migliori racchette da padel

Dopo aver dato uno sguardo alla nostra rassegna delle migliori racchette da padel, è giunto il momento di spiegarvi quelle che sono le caratteristiche peculiari di questi prodotti, in modo tale da agevolare la vostra scelta prima di procedere con l’acquisto. Di seguito i parametri più importanti:

Forma

Peso

Materiali

Bilanciamento

Forma

Le racchette da padel possiedono tre forme differenti, vale a dire: rotonda, diamante e lacrima. Quella a forma rotonda – consigliata per i principianti – è adatta a ricevere la pallina più vicino al manico del giocatore, in modo tale da migliorare il controllo del colpo, ma rende difficile l’utilizzo della leva e la velocità del colpo. Per quanto concerne il secondo tipo, le racchette a diamante, spostano il bilanciamento verso l’alto, permettendo così di dosare meglio la forza dei colpi, dato lo schiacciamento della parte superiore della stessa racchetta. Invece, per quanto concerne il terzo tipo, le racchette a goccia sono il perfetto mix tra le due tipologie appena descritte, consigliate per un pubblico con una dimestichezza tale da poter giocare senza grossi problemi a padel.

Peso

Il peso è una caratteristica molto soggettiva, poiché l’errato calcolo potrebbe portare ad avere tanti problemi, soprattutto legati agli infortuni. Bisogna considerare che, al di là dei grammi di una racchetta, il peso è piuttosto fondamentale, infatti può accadere che un articolo troppo leggero possa gravare sulle articolazione del braccio, e lo stesso dicasi per un prodotto troppo pesante. Per questo motivo, una racchetta da padel deve necessariamente allinearsi con le caratteristiche fisiche dell’atleta, in modo tale da non generare problemi dopo un prolungato utilizzo. Generalmente, una racchetta per donna ha un peso compreso tra 350 e i 370 grammi, mentre per gli uomini deve avere un peso di circa 370 e 390 grammi.

Materiali

Prima di chiudere, è necessario osservare da vicino i materiali di una delle migliori racchette da padel. Grosso modo ci sono delle differenze da conoscere, ossia:

Fibra di carbonio . Stiamo parlando di un materiale molto resistente, che garantisce una durabilità da non sottovalutare. Permette di avere una maggiore potenza, ma di contro ha un costo sensibilmente più elevato, e dunque consigliato per gli esperti.

. Stiamo parlando di un materiale molto resistente, che garantisce una durabilità da non sottovalutare. Permette di avere una maggiore potenza, ma di contro ha un costo sensibilmente più elevato, e dunque consigliato per gli esperti. Fibra di vetro . Si tratta di un materiale resistente, pensato per sia per i neofiti del padel che per i giocatori più esperti. Le racchette di questo tipo sono rigide, garantiscono colpi potenti e una vita media piuttosto elevata.

. Si tratta di un materiale resistente, pensato per sia per i neofiti del padel che per i giocatori più esperti. Le racchette di questo tipo sono rigide, garantiscono colpi potenti e una vita media piuttosto elevata. Grafene. Il materiale più costoso poiché oltre ad una grande rigidità, assicura un peso complessivo molto basso. Studiato e consigliato per gli esperti.

Bilanciamento

Per bilanciamento intendiamo il baricentro della racchetta, vale a dire il punto di equilibrio, ossia quella linea in cui il peso è completamente bilanciato. Rappresenta un parametro assai importante e, soprattutto, molto personale, che permette di ottenere un controllo e una potenza di battito. Più il bilanciamento è rivolto verso il basso, più la racchetta sarà maneggevole, e dunque sarà possibile controllarla meglio e lanciare la palla in un punto preciso. Invece, se il bilanciamento è spostato verso l’alto, maggiore sarà la potenza del colpo, dato che sarà conferita maggiore forza.

Come specificato, il bilanciamento rappresenta un fatto assai soggettivo, e bisogna imparare a giocare a padel per capire quale racchetta scegliere.