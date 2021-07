Raffrescatori: le migliori offerte Amazon

Siamo ormai in piena estate e per combattere le alte temperature serve sicuramente un aiuto, ecco perché vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo nostro articolo dedicato a quelle che sono le migliori offerte che Amazon sta dedicando a ventilatori e raffrescatori, i cui prezzi tendono ad aumentare in questo periodo. Tuttavia, grazie ad Amazon ed alle sue fantastiche offerte, potrete effettuare il vostro acquisto con sconti che superano persino il 40%, così che possiate passare la vostra estate in assoluta serenità… e freschezza!

Con ogni probabilità, saranno in tanti a sfruttare queste occasioni, motivo per cui non bisognerebbe indugiare troppo, non solo perché gli sconti potrebbero terminare da un momento all’altro, ma anche perché lo stock potrebbe esaurirsi rapidamente. Ad essere in offerta sono soprattutto i raffrescatori portatili, come il Pro Breeze, che passa dai soliti 229,99€ ai ben più accessibili 132,99€.

Grazie al serbatoio d’acqua da 10 litri e alla tecnologia di raffreddamento avanzata, il Pro Breeze sarà in grado di garantire un rinfrescamento duraturo e istantaneo in ambienti di medie dimensioni, con un volume d’aria di ben 408 m³/h. Inoltre, sarà perfetto per coloro che non intendono installare soluzioni complicate, che possono richiedere l’intervento di uno specialista e aumentare la spesa totale, dato che lo si potrà spostare da una stanza all’altra con estrema facilità, grazie alle comode ruote girevoli.

Grazie alle 4 modalità di raffreddamento, potrete adattare il Pro Breeze in base alle reali necessità di raffreddamento del vostro ambiente. A tal proposito, la soluzione di Pro Breeze vi permetterà di impostare la tipica modalità di raffreddamento ad aria, scegliere se attivare l’opzione che prevede solo la ventilazione, oppure ancora quella naturale o la comoda modalità notturna. Ovviamente, il controllo del raffrescatore potrà avvenire sia da remoto che dal pannello di controllo situato nella parte superiore, dal quale potrete attivare o meno l’oscillazione automatica delle alette, le quali sono studiate per essere regolabili anche manualmente.

Insomma, una delle migliori e probabilmente una delle ultime occasioni per dotarsi di un’ottima soluzione di raffreddamento per l’estate. I modelli scontanti sono diversi, ma in calce troverete quelli che godono dello sconto più alto. Per chi vuole scoprire invece tutte le offerte a tema, consigliamo di andare sulla pagina dedicata. Detto ciò, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!