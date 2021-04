Rasoi ed epilatori Braun: una settimana di offerte Amazon per lui e per lei!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte Amazon della mattinata, torniamo ora a parlavi del portale grazie a quelli che sono gli sconti che lo shop sta dedicando ai prodotti Braun per la rasatura, in quella che sarà un’offerta della durata di una settimana e che non mancherà di offrire soluzioni ottimali sia per lui che per lei.

Leader nel settore della rasatura e dell’epilazione, Braun è una garanzia di qualità indiscutibile, pertanto queste offerte rappresentano, senza alcun dubbio, un’occasione davvero irrinunciabile per chiunque stia cercando un nuovo rasoio o epilatore, specie considerando che alcuni dei prodotti proposti possono arrivare anche al 40% di sconto!

Tra questi, ci è impossibile non segnalarvi l’ottimo Braun Series 9 9340s, ovvero quello che è, almeno attualmente, il prodotto di punta dell’offerta Braun per uomo, nonché uno dei migliori rasoi elettrici in circolazione!

Venduto al prezzo di “soli” 259,99€, in virtù degli originali 339,99€, il Braun Series 9 9340s è dotato di ben 5 elementi sincronizzati che, a lavoro insieme a degli speciali pettini, catturano qualsiasi tipologia di pelo, ottenendo così una rasatura eccezionale già con la prima passata. Ciò è possibile grazie alle oltre 40.000 azioni di taglio effettuate dalle lame, che arrivano a radere i peli fino a 0,05 mm, pur rimanendo delicato sulla pelle. Inoltre, il rasoio Braun Series 9 può essere utilizzato in modo sicuro ed agile sia con pelle asciutta che al bagnato, potendo essere portato persino in doccia, grazie alla sua totale impermeabilità!

In vendita con tanto di borsa da viaggio e stazione di ricarica Clean&Charge (che, per altro, permette anche una pulizia automatica del rasoio!) il Braun Series 9 è un articolo davvero eccezionale che, venduto con il 40% di sconto, farà certamente la differenza nel modo (e nei tempi) in cui fino ad oggi avete inteso la rasatura quotidiana e non.

Insomma, un prodotto con tutti i crismi che, come detto in apertura, è comunque solo uno tra quelli proposti da Amazon con le sue nuove offerte Braun, e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche a tutte le altre offerte in corso, così che possiate trovare quella che meglio si confà alle vostre esigenze. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

