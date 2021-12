Realme Pad: un tablet imperdibile, a meno di 200€!

Dopo avervi proposto una serie di ottime offerte, sia classiche che a tema natalizio, siamo di nuovo qui per mettervi al corrente di una nuova offerta presente su eBay, che vede protagonista il Realme Pad, il primo tablet del noto produttore cinese. Come saprete, questo tablet è arrivato da poco in Italia e potrete già acquistarlo ad un prezzo ridotto grazie al noto portale di compravendita, che sembra ormai aver preso gusto nell’abbassare i prezzi originali dei prodotti appena presentati.

Come per ogni dispositivo simile, il Realme Pad è stato presentato in diverse varianti e quella proposta in sconto da eBay è quella con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Il prezzo ufficiale di 259€ è stato ridotto di 60€, permettendovi di acquistarlo a soli 199€. È interessante notare che potrete risparmiare altri 9,95€ inserendo nell’apposita sezione il codice sconto “XMASAPP21“, ma quest’ultimo sarà compatibile solo se effettuerete l’acquisto tramite l’applicazione mobile.

Come anticipato, il Realme Pad è il primo tablet del produttore ed è un dispositivo pensato per l’intrattenimento, il che vuol dire che implementa innanzitutto uno schermo ad alta risoluzione e altoparlanti potenti. Nel primo caso parliamo di una risoluzione di 2000 x 1200 pixel, superiore quindi alla classica FullHD, mentre nel secondo caso è interessante notare come il Realme Pad adotti ben 4 altoparlanti, in grado di adattare automaticamente la spaziosità del suono in base a come si impugna il tablet.

Dal punto di vista delle prestazioni, il brand ha optato per il processore Mediatek Helio G80, un modello che vi consentirà non solo di usare il tablet in modo fluido ma anche di giocare. D’altronde quello del gioco è uno dei fattori più rilevanti di un tablet e sarete felici di sapere che il Realme Pad saprà soddisfare le esigenze sia degli adulti che dei bambini. A tal proposito, vale la pena sottolineare la presenza di Google Kids Space, che vi permetterà di avere il controllo completo di come e quanto i più piccoli devono utilizzare il tablet. Un prodotto dunque di buon livello e grazie all’offerta di eBay gode di un ottimo rapporto qualità/prezzo, lo stesso che stiamo assistendo sugli smartphone del produttore.

