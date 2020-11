Regolabarba | I migliori di novembre 2020

La barba è decisamente un fattore importante nell’aspetto di un uomo e qualora preferiate curare la vostra barva a casa senza recarvi dal barbiere, dotarsi di uno dei migliori regolabarba è sicuramente la soluzione migliore. Questo strumento, da non confondere con il rasoio, permette infatti di regolare i peli sul viso, senza però rimuoverli del tutto come avviene invece con la lametta o con il rasoio, ideale quindi per coloro che amano avere una barba sempre perfetta.

Questo piccolo elettrodomestico può essere usato anche per rifinire le basette o creare sfumature sui capelli. Braun e Philips sono senza dubbio le aziende che dominano questo mercato, dal momento che offrono prodotti in grado di ottenere risultati praticamente perfetti e immediati, ma non mancano altre soluzioni di brand meno noti, che vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo e che spesso implementano testine intercambiabili per funzionare sia come regolabarba che come rasoio elettrico.

Detto ciò, in questo articolo abbiamo selezionato quelli che sono, a nostro parere, i migliori regolabarba che potete acquistare in questo momento su Amazon.

I migliori regolabarba

Braun MGK3221

Non potevamo che iniziare la nostra lista dei migliori regolabarba con un modello Braun. Seppur non particolarmente costoso (anzi, tutt’altro), questo dispositivo è dotato di lame affilate di lunga durata per tagliare facilmente anche i peli più lunghi o spessi senza tirare e strappare. Si tratta sostanzialmente del prodotto perfetto per coloro che sono alla ricerca di un regolabarba valido ma alla portata di tutti, capace di svolgere il lavoro in modo veloce ed efficiente. Grazie ai diversi pettini in dotazione, potrete decidere differenti stili e lunghezze, a partire da 0,5 millimetri fino a 20 millimetri di spessore. Inoltre, ulteriori pettini (sempre inclusi nella confezione) permettono anche di tagliare i capelli e i peli di orecchie e naso. Un modello capace quindi di soddisfare le esigente di tante persone, grazie anche all’autonomia di 50 minuti.

Braun BT3240

Il secondo regolabarba che suggeriamo di prendere in considerazione è un modello prodotto sempre dal noto brand tedesco, ma leggermente più avanzato rispetto al precedente, dal momento che quest’ultimo dispone di un selettore di precisione con 39 impostazioni di lunghezza a intervalli di 0.5 mm, pensati per semplificare ancora di più l’esperienza di rifinitura della barba. Non manca ovviamente la lama affilata di lunga durata per regolare la barba in modo uniforme, così come non mancano i pettini dedicati al taglio dei capelli. L’autonomia in questo caso raggiunge gli 80 minuti, consigliato quindi a chi dedica molto tempo a prendersi cura della propria barba. Infine, vale la pena sottolineare anche la presenza di un rasoio Gillette Fusion 5 in omaggio nella confezione.

Philips QP2520/30 OneBlade

Passiamo ora ad un modello Philips, una delle poche aziende (se non l’unica) capace di fare ottima concorrenza a Braun nel mercato dei regolabarba. Questo modello presenta un design particolarmente sottile e consente di radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza. Poiché le dimensioni della lama sono piuttosto ridotte, non è adatto per tagliare i capelli, ma è estremamente consigliato per chi desidera ottenere una rifinitura della barba perfetta, grazie alla lama che segue perfettamente i contorni del viso, in modo da ottenere bordi precisi fino all’ultimo millimetro. A completare le caratteristiche di questo regolabarba l’ottima autonomia da 45 minuti.

Philips BT5501/16 S5000

Ecco un altro ottimo regolabarba di casa Philips, che fa dell’autonomia il suo punto di forza, dato che con una ricarica di un’ora offre fino a 90 minuti di utilizzo continuo. Incredibilmente valido anche nell’uso pratico, dato che i pettini possono essere regolati con la rotellina di precisione fino a raggiungere la lunghezza adatta allo stile di barba che avete scelto. A seconda del pettine utilizzato, infatti, potrete scegliere una lunghezza da 0,4 a 10 millimetri e/o da 10 a 20 millimetri. Vale la pena segnalare anche il comodissimo indicatore di stato della batteria, che indica quando quest’ultima è scarica, in carica o carica.

Philips Grooming Kit MG7770 18-in-1

Riteniamo che questo sia il miglior regolabarba che potete acquistare in questo momento. Questo kit vi permetterà di occuparvi non solo della barba ma anche di capelli e corpo grazie al suo strumento all-in-one. All’interno della confezione troviamo 18 accessori adatti per ogni tipo di rifinitura, 2 pettini per sfumature laterali, 1 pettine regolabile per barba lunga (da 3 a 7 mm), 2 pettini per barba corta (1-2 mm), 4 pettini per capelli (4-9-12-16 mm), 2 pettini per corpo (3-5 mm). Insomma, un prodotto perfetto per chi non vuole scendere a compromessi!

Panasonic ER-GB86-K503

Sebbene non sia il regolabarba più avanzato in assoluto, il modello di Panasonic si dimostra il migliore per barbe piuttosto lunghe, dal momento che riesce a tagliare fino a 3 centimetri. Per raggiungere queste prestazioni, le punte della lama hanno dimensioni più grandi rispetto alla media e agiscono su più peli contemporaneamente, sollevando sia quelli ricci che piatti, ma allo stesso tempo rendono questo regolabarba comodo da utilizzare anche nei punti più scomodi. Questo dispositivo vanta anche una buona autonomia da 50 minuti, mentre la fase di ricarica avviene solamente in un’ora.

Regolabarba: cosa esaminare per un buon acquisto

Il regolabarba non è un oggetto particolarmente complesso, ma prima di comprare un modello specifico bisogna valutare attentamente il tipo di utilizzo che si andrà a fare con quest’ultimo. Sebbene lo scopo finale sia quello di regolare la lunghezza della barba, esistono diversi modelli che possono fare la differenza in base alle esigenze di ognuno.

Tipo di uso

Ad esempio, coloro che sono alla ricerca di un prodotto in grado solamente di perfezionare la barba, è consigliato orientarsi su modelli che permettono solo questo tipo di taglio, dal momento che di solito risultano più ottimizzati e affidabili rispetto ad un modello capace di tagliare anche i capelli. Viceversa, per coloro che invece vogliono una soluzione all-in-one, è suggerito prendere in considerazione un modello che vanta numerose funzioni, oltre a controllare se dispone di svariati accessori inclusi nella confezione, essenziali per raggiungere un risultato quanto più vicino possibile a quello desiderato.

Lama e pettini

La lama è sicuramente il fattore principale di un regolabarba, dato che i peli passano attraverso quest’ultima, quindi deve essere quanto più possibile affilata per evitare di dover fare una seconda o addirittura terza passata e progettata in modo da non causare strappi improvvisi. La stessa importanza ce l’hanno i pettini, che devono essere numerosi e interscambiabili, soprattutto se il regolabarba non dispone della possibilità di regolare con precisione, tramite un apposito selettore, la lunghezza desiderata.

Autonomia

Sebbene la maggior parte dei modelli di ultima generazione vantano una buona autonomia, è sempre opportuno verificare che quest’ultima offra almeno 40 minuti di funzionamento continuo, in modo da non dover ricaricare il regolabarba ad ogni singola operazione. Inoltre, un modello degno di essere preso in considerazione dovrebbe avere la caratteristica di ricaricarsi nel giro di poche ore o, se possibile, in soli 60 minuti in modo da renderlo particolarmente adatto durante gli spostamenti.